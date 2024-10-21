Üye Girişi
Haberler

CHP'li Murat Emir'den Bebek Ölümleri ve Fetullah Gülen Açıklamaları

CHP'li Murat Emir'den Bebek Ölümleri ve Fetullah Gülen Açıklamaları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, bebek ölümleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nı eleştirerek, Fetullah Gülen'in hain olduğunu belirtti ve bu konuları gündemde tutacaklarını vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bizim açımızdan Fetullah Gülen, çok uzunca bir süredir haindir" dedi.

CHP'li Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Türkiye'nin günlerdir bir skandalla sarsıldığını belirterek, "Bebeklerin 3-5 kuruş için göz göre göre, bakanlığın ve emniyetin takibindeyken ölüme terk edilmesini asla kabul etmiyoruz. Bir defa Sayın Bakanın, 'Bu yenidoğan ölümleriyle gündemi doldurmaya çalışıyorlar' demesini kınıyoruz. Bundan daha önemli bir gündem maddemiz yoktur ve bunu konuşmaya devam edeceğiz, sorumluların yakasını bırakmayacağız. Sizin daha önemli gündem maddeleriniz olabilir; ama bebekler ölüme terk edilmiş ve devlet soyulmuşken bizim konuşacak daha önemli bir konumuz yok. Dönemin İl Sağlık Müdürü ve bugünün Sağlık Bakanı görevini yapmamıştır, görevini savsaklamıştır. Çünkü iddianameden de anlıyoruz ki bu çetenin bir ucu yargıya gitmektedir, bir ucu siyasete" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerin yoğun bakım ünitelerini denetlemesine ilişkin yönetmelikleri olduğunu hatırlatan Emir, hayatını kaybeden 10 bebeğin isimlerinin yazıldığı tabloyu göstererek, "Bebeklerin ölüme terk edildiği bir Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı ızdırap içerisindeyiz. Dolayısıyla bu tablonun adını 'utanç tablosu' olarak işaret etmekte bir sakınca yok" diye konuştu.

'FETULLAH GÜLEN'İ ABD'DEN İSTİYORMUŞ GİBİ YAPTILAR'

Emir, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin de "Bizim açımızdan Fetullah Gülen, çok uzunca bir süredir haindir. Bu ülkeye kastetmiş, devletin kurumlarını ele geçirmiş, çökertmiş; siyasi iktidarla el ele vererek orduyu, yargıyı, devletin tüm kurumlarını ele geçirerek çürütmüş ve nihayetinde bir darbe girişimine kalkışmış bir haindir. Onun arkasından, 'Allah rahmet etsin' demeyeceğiz; ama ortaklık yapanlar, destekleyenler, onunla el ele verip, 'Orduyu çökerttik' diyenler, ona, 'Hoca efendi' diyenler, aynı menzile yürüyenler, 'Gel de birlikte ıslanalım' diyenler herhalde Fatiha'yı eksik etmeyeceklerdir. Fetullah Gülen'i istiyormuş gibi yaptılar ABD'den ama asla istemediler. Gerçek delilleri, Fetullah Gülen denilen şahıs ile darbe girişimi arasındaki delilleri, ABD'nin önüne koyamadılar" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Sağlık Bakanlığı Murat Emir Politika Sağlık Bebek

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
Mezarlıkta silahlı saldırı: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi? Aylin Arslantatar kimdir? Avukat Aylin Arslantatar ne dedi? (Yenidoğan Çetesi Davası) Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli? Oosterwolde'nin sakatlığı ön çapraz bağ rüptürü nedir, ne zaman geçer? Oosterwolde sezonu kapattı mı, kaç ay yok? Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Liana kimdir,Türk mü, yabancı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Liana Tutar kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan FETÖ hakkında ne dedi? (VİDEO) Aysın Komitgan kimdir? Aysın Komitgan kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan hangi kanalda çalışıyor, ne iş yapıyor? Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat serbest bırakılacak mı? (21 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.