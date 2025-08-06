CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz Gözaltına Alındı

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Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İki yerel yönetici Korkmaz'a karşı suç duyurusunda bulundu.

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz, sosyal medyada gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Özgür Özçelik, Korkmaz'ın sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı ve iftira içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Burak Korkmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Korkmaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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