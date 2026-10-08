CHP'li Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması için Dışişleri Bakanı'nı Meclis'e çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "CHP olarak TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında Dışişleri Bakanı'nı Genel Kurulu bilgilendirmeye davet ediyoruz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da bir binanın çökmesi sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Kılıç, "Bunu her seferinde yeniden hatırlamamız için yeni bir acı olaya ihtiyaç yok. Türkiye, ivedilikle gündemine bu kentsel dönüşümü almak zorunda ki bir daha bu acıları yaşamayalım." diye konuştu.

Kılıç, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, anlaşma hakkında yanıt bekleyen soruların bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu anlaşmayla hangi askeri yükümlülükleri üstlendiğini soran Kılıç, "Taraf ülkelerden birine saldırılması, Türkiye'nin otomatik olarak savaşa girmesi anlamına mı gelecektir? Suudi Arabistan ya da Pakistan'a karşı bir saldırı olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçmesi için TBMM'nin tezkeri onayı gerekecek mi yoksa anlaşmayı onaylayan kanun, otomatik tezkere yetkisi mi verecek?" sorularını yöneltti.

Kılıç, bu soruların en kısa sürede açıklığa kavuşması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP olarak TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında Dışişleri Bakanı'nı Genel Kurulu bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu çağrımız karşılıksız kalırsa CHP Grubu olarak Genel Görüşme açılması için önerge vereceğiz. Gerekli görülürse devlet güvenliği, diplomatik hassasiyetleri de göz önüne alarak kapalı oturum da yapılabilir. Yeter ki TBMM bilgilendirilsin. Biz, devlet sırlarının açıklanmasını değil, devletin geleceğini, tüm toplumu ilgilendiren kararların milletin Meclis'inden saklanmamasını istiyoruz. Çağrımız açıktır, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Meclis'e gelmeli ve milletvekillerinin, muhalefetin sorularını cevaplamalıdır."

Yıllardır, okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için çağrıda bulunduklarını belirten Kılıç, bu çağrıyı yineledi.

Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bir anket çalışması başlattığını anlattı.

"Çocuklara bir öğün yemek vermek için bir ankete mi ihtiyacımız var?" sorusunu yönelten Kılıç, "Bıraksınlar anketi falan, bir an önce çağrımıza kulak versinler, ücretsiz okul yemeği uygulaması için hemen takvimi açıklasınlar, kaynağını belirlesinler ve her okulda sağlıklı, dengeli ve ücretsiz bir öğün yemeği hayata geçirsinler." ifadelerini kullandı.

Kılıç ayrıca, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında "Alsu" isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" gemisindeki kayıp mürettebattın bulunması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrıda bulundu.

Kaynak: AA