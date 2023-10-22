CHP'li Karasu, Geminbeli Tüneli'nin bitirilmemesini sordu

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2013 yılında yapımına başlanan Geminbeli Tüneli'nin hala bitirilmemesine ilişkin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Uraloğlu'na, "Tünelin ödenek yetersizliği ile yapımının aksadığı iddiası doğru mudur? Tüneldeki gecikme yüklenici firmalardan kaynaklı ise gecikme için firmalara yönelik yasal süreç işletilmiş midir? Yüklenici firmalardan kaynaklı sorunlar için firmalara bakanlığınızca hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Geminbeli Tüneli'nin yapımını üstlenen yüklenici bir firmaya cezai yaptırım uygulanmış mıdır" diye sordu.

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Sivas'ta yapımı bir türlü tamamlanamayan Geminbeli Tüneli'nin akıbetiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karasu, önergesinde, Geminbeli Tüneli'nin yapımına 2013'te başlandığı hatırlattı. Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz'e bağlayacak tüneldeki çalışmaların üzerinden geçen yıllara rağmen bitirilemediğini belirten Karasu, toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünel ile ilgili olarak 27'nci Yasama Dönemi'nde yine TBMM'ye soru önergesi verdiğini hatırlattı.

Karasu, 9 Nisan 2016 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın Sivas'ı ziyaretinde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Yıldırım o tarihte de tünelin 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını beyan etmişti. Benim 6 Ağustos 2019 tarihinde vermiş olduğum soru önergeme, o dönemin bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından verilen yanıtta da işin resmi bitim tarihi olarak 2021 yılı sonu gösterildi. Bu tarihlerin üzerinden yıllar geçti, bakanlar gitti, seneler bitti ama Geminbeli Tüneli bitmedi. Verilen sözler yerine getirilemedi" dedi.

"BU TÜNEL BİTİNCE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR SORUNU GİDERMİŞ OLACAK"

Özellikle kış aylarında sürücülerin bu bölgede büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan Karasu, "Bu tünel bitince hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de özellikle kış döneminde sürücülerin can ve mal güvenliği açısından önemli bir sorunu gidermiş olacak" dedi.

Karasu, Bakan Uraloğlu'ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"TÜNELDEKİ GECİKME YÜKLENİCİ FİRMADAN KAYNAKLI İSE FİRMAYA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANMIŞ MIDIR?"

Geminbeli Tüneli'nin üzerinden yıllar geçmesine karşın bitirilmesinin gerekçesi nedir? Ne zaman açılması planlanmaktadır?

Tünelin ödenek yetersizliği ile yapımının aksadığı iddiası doğru mudur? Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde bu proje için aktarılan ödenek nedir?

Tünelin belirtilen tarihte açılamayacak olmasına karşın, şahsım dahil olmak üzere, tarih de belirterek açacağını ifade eden ilgili kişi ya da kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu iddiasıyla herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise yapılan işlem ve sonuçları nelerdir? Yapılmamış ise gerekçesi nedir?

Tüneldeki gecikme yüklenici firmalardan kaynaklı ise gecikme için firmalara yönelik yasal süreç işletilmiş midir? Yüklenici firmalardan kaynaklı sorunlar için firmalara bakanlığınızca hangi yaptırımlar uygulanmaktadır? Geminbeli Tüneli'nin yapımını üstlenen yüklenici bir firmaya önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde cezai yaptırım uygulanmış mıdır?"