CHP'li Yaşar Okuyan'ın canlı yayında Akşener'i tehdit etmesi ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu devreye girdi

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Akşener'in masayı dağıtması halinde elindeki belgeleri açıklayacağını ve bunları Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak verdiğini ifade ederek" Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni" dedi. Bu sözlerin ardından İYİ Parti, Okuyan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklarken Kılıçdaroğlu ise Akşener'i arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu söyledi.

2019'da CHP'ye katılan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Kanal İzmir'de katıldığı programda İyi Parti'nin "Kılıçdaroğlu kazanamaz" algısını organize ettiğini iddia ederek Merak Akşener'e yönelik tehdit gibi sözler sarf etti. Elinde Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu ifade eden Okuyan, Altılı Masa'yı dağıtması durumunda bunları açıklayacağını ve dosyayı Kılıçdaroğlu'na verdiğini söyledi.

İYİ PARTİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Bu sözler sonrası İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun, sosyal medyada Yaşar Okuyan'ı etiketleyerek "Hemen açıklamazsan namertsin şeref yoksunu" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Okuyan hakkında ayrın suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'İ TELEFONLA ARADI

Öte yandan Zorlu, paylaşımında CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i telefonla arayarak söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade ettiğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU: BANA DOSYA VERMEDİ, BÖYLE BİR ŞEY YOK

Halk TV'den Gazeteci Fikret Bala, konuyu Kılıçdaroğlu'na sorduğunu ve CHP liderinin şunları söylediğini aktardı:"Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener'le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil.

"OKUYAN BENİ ZAMAN ZAMAN ZİYARET EDİYOR"

Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade etiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ve ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım.

"ARAMIZDA SORUN VARMIŞ HAVASI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Milet İttifakı'nın liderleri arasında sorun varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Liderler arasındaki ilişkileri enfekte etmek için her şeyi yapıyorlar. Benimle Sayın Akşener arasında sorun olduğu havasını vermeye çalışıyorlar. Sayın Akşener'le benim aramda bir sorun yok.

"BEN CİDDİYE ALMIYORUM, AKŞENER'İN DE ALACAĞINI SANMIYORUM"

Liderlerle planladığımız gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Her kesimden bu yapılıyor. Ancak bunları ben ciddiye almıyorum, Sayın Akşener'in de alacağını sanmıyorum. Biz işimize bakıyoruz."

YAŞAR OKUYAN NE DEMİŞTİ?

6'lı Masa'yı dağıtanın sokağa çıkamayacağını belirten Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa kurulurken Akşener'le ilgili bir dosya verdiğini ifade eden Okuyan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım." dedi.