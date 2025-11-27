CHP'li Gürsel Erol'dan Bakanlık Çalışmalarına Teşekkür

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok, doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Bakanım sizi ve Bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" dedi.

CHP'li Erol, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili kurumların bütçe görüşmelerinde söz aldı. Erol, geçen yılki bütçe görüşmelerinde, "Tunceli'ye ilişkin 'Munzur Vadisi birinci derece sitten ikinci derece site çevrilmişti ve toplumsal olarak inanılmaz bir tepki vardı. Munzur Vadisi'nin yalnızca bir akarsu, bir doğal alan değil, aynı zamanda Alevi toplumu için inançsal bir değeri olduğunu da ifade etmiştim" dediğini hatırlatarak, "Sonra verdiğiniz talimat doğrultusunda üç ay gibi kısa bir sürede Munzur Vadisi'ne Pülümür Vadisi de dahil edilerek ve sınırları da genişletilerek yeniden birinci derece sit ilan edildi, bu anlamda Bakanım, hem şahsınıza hem de bu konuda emeği geçen bürokratlara teşekkür ederim. Bu Alevi toplum için son derece anlamlı ve önemli bir karardı, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Erol, 2020 yılında Elazığ'da deprem yaşandığını hatırlatarak, 2020 yılında yaşanan deprem sonrası gelişen süreçte itiraz ettikleri ama süreç içinde itiraz ettikleri konuların haksız olduğunu gördüklerini ifade etti. Erol, "2023 depreminde gördük ki, Malatya depreminde gördük ki aslında daha doğrusu mevcut yerleşim alanlarını ayağa kaldırmaktan ziyade yeni yerleşim bölgelerinde TOKİ konutlarının yapılarak kentte nüfus yoğunluğunun dağıtılmasının bir deprem anında yaşanan risklerin düşürülmesi için doğru bir karar olduğunu gördük ve bu anlamda da bu karardan dolayı da yetkili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ilettik. Eleştirilerimiz de oldu, dedik ki 'TOKİ konutlarını yapıyorsunuz ama buraları yalnızca bir barınma alanı olarak planlamayın, buralar aynı zamanda bir yaşam alanı, bir yaşamın, bir mahalle kültürünün devam etmesine yönelik alışveriş merkezleri olmalı, sosyal alanlar olmalı, okullar olmalı, insanların günlük ihtiyaçlarını gideceği ticari alanlar olmalı'. Bu önerilerimiz de değerlendirilerek TOKİ bölgelerinde ticari alanlar ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan alanlar da giderildi. Riskli alanlarımız vardı, riskli alanlarda öncelikle insanlar önce çok büyük tepki verdiler" şeklinde konuştu.

Erol, 2023 yılında 11 şehri etkileyen deprem yaşandığını hatırlatarak, "Benim kimseden çekineceğim hiçbir şey yok, doğru gördüğüm her şeyi söylerim, eksiklikleri de açık yüreklilikle tarif ederim. Bakanım sizi ve Bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük miktarda yapılmış olmasını ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum" diye konuştu.