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CHP'li Gürsel Erol 7 dakika boyunca Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü

CHP'li Gürsel Erol 7 dakika boyunca Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'deki İklim Kanunu Teklifi görüşmelerine AK Parti grubunun az katılım göstermesini, Meclis kürsüsünde susarak protesto etti. Gürsel yaklaşık 5 dakika boyunca susarken, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın, "Genel kurulda uğultu var. Hatibin meramı tam anlaşılmıyor." esprisi milletvekillerini güldürdü.

kanun teklifi komisyonda görüşülürken

genel kurulda ak parti grubu yalnızca oy vermeye geliyor. Neye oy verdiğini de bilmiyor. Onun için 7 dakika 42 saniyem. Konuşma yapmak yerine AK PARTİ GRUBUNU PROTESTO ETMEK, KENDİ GETİRDİKLERİ kanun teklifine sahip çıkmadıkları için burada bulunmadıklarından dolayı burada sessiz bir şekilde bekleyeceğim.

sessiz bir hitap yaptınıuz. Maksat hasıl oldu. Kalan kısmınızı kullanınız.

dfeğerli milletvekilleri. Genel kurulda uğultu var. Hatibin meramı tam anlaşılmıyor.

kürsü hitap yeridir. Sizin meramınız genel kurulca anlaşıldı. Kalan kısmı iç tüzüğe uygun bir şekilde tamamlarsanız güzel olur. Aksi takdirde genel kurula ara vereceğim.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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