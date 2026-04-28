CHP'li Gürer, pamuk üreticisine destek verilmesi gerektiğini söyledi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pamuk üreticisinin çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Siyasi iktidara çağrımızdır, pamuk üreticisinin sorunlarının çözümü için onları dinleyin, pamuk ekim alanlarının genişlemesinin yolunu açın.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pamuk üreticisinin çeşitli sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Siyasi iktidara çağrımızdır, pamuk üreticisinin sorunlarının çözümü için onları dinleyin, pamuk ekim alanlarının genişlemesinin yolunu açın." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de pamuk üretiminde yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de pamuk üretimiyle ilgili tehlike çanlarının çaldığını savunan Gürer, son dönemlerde pamuk alım fiyatlarının düşük olması ve su ile ilgili oluşan sorunlar nedeniyle sıkıntılar yaşandığını söyledi.

İktidarın sürekli ve düzenli bir tarım politikası bulunmadığını ileri süren Gürer, bu durumun son yıllarda pamuk üretiminde değişiklikler yaşanmasına neden olduğunu savundu.

Gürer, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesinde ve Ege'de sulama suyuna erişimdeki yerel maliyet artışları ve olası kısıtlamaların yüksek su tüketen pamuk bitkisi için temel bir üretim sorununa dönüştüğünü ifade etti.

Pamukta özellikle Ege ve GAP bölgesinde su sorununun doğru planlanıp yönetilmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Pamuğun ithalata bağımlı kılınması, ülkemizde sağladığı farklı faydaların daralmasına neden olacaktır. İktidarın bu konuya öncelik vermesi ve pamuk üreticisine destek verilmesi lazım. Hala depolarda geçen yıldan kalan pamuk ürünü var. Fiyat oturmadı, çoğu üretici de ürünü piyasaya sunmadı. Fiyat artışını bekledi. Siyasi iktidara çağrımızdır, pamuk üreticisinin sorunlarının çözümü için onları dinleyin, pamuk ekim alanlarının genişlemesinin yolunu açın."

Kaynak: AA / Meriç Ürer
