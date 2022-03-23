CHP'li Gürer: "Asgari ücret mutlaka düzenlenmeli"

NİĞDE (AA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin üzerinde açlık sınırı olduğunu, asgari ücretin mutlaka yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifinden 169 TL'ye ramazan kolisi aldığını anlattı.

Aldığı koliyi açan ve içindeki ürünleri gösteren Gürer, kolinin, mevcut fiyatlara göre kısmen uygun sayılabileceğini belirtti.

Kolinin kırmızı mercimek, pirinç, makarna, iki tane çorba, tuz, bulgur, fasulye, şeker, salça, yağ, un ve çaydan oluştuğunu dile getiren Gürer, daha önceki süreçlerde bu ürünlerin gerek miktarı gerek içeriğinin daha kapsamlı olduğunu ifade etti. Gürer, kolide zeytin, peynir ve buna benzer ürünlerin yer almadığını kaydetti.

Fitrenin günlük 40 TL olarak açıklandığını anımsatan Gürer, "Fitrenin, bir fakir için yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğini karşılaması gerekiyor. Gelirken pide aldım, 10 TL. Bir pide ve yağ alırsa fitre bitiyor. Fitrenin, fakirin bir günlük ihtiyacını karşılaması mümkün değil." dedi.

Yaşanan enflasyonun bir nedeninin de yanlış tarım politikaları olduğunu savunan Gürer, üreticinin girdi maliyetlerinin düşürülmediğini; ürünlerin maliyetin altında alınmasının sorunların artmasına yol açtığını söyledi. Gürer, "2 bin 500 lira emekli maaşıyla fakir fukaranın, garip gurebanın bu şartlarda nasıl yaşayacağını siz düşünün." diye konuştu.

Açlık ve yoksulluğun yaygınlaştığını; asgari ücretin üzerinde açlık sınırı bulunduğunu, asgari ücretin mutlaka düzenlenmesi gerektiğini belirten Gürer, 6 ayda bir asgari ücretin değerlendirilmesini talep ettiklerini anımsattı.

CHP'li Gürer, 21 üründe arz açığı bulunduğunu, buna yem ve gübrenin de dahil olduğunu dile getirerek, "Ortaya çıkan tablonun yansıması olarak özellikle besicilik yapanlar, süt hayvanı yetiştirenler, hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Gebe hayvanlar kesiliyor. Üreticiler, yem alamadıkları için, hayvanları besleyemedikleri için neredeyse doğum aşamasına gelmiş hayvanlar kesiliyor. İktidar, olanı biteni seyrediyor. Günlük olarak tepkileri dindirmeye çalışıyor. Devlet mutlak suretle besiciliği desteklemelidir; çiftçiye destek sağlayarak maliyetler düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.