CHP'li Fikri Sağlar'dan bomba iddia: 6'lı Masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir
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Gözler 6'lı Masa'nın adayının kim olacağına çevrilmişken eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlar, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir" dedi.
Türkiye adım adım seçimlere yaklaşırken yeni gelişmeler de yaşanıyor. 6'lı masanın kimi aday göstereceği 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerle ilgili en çok merak edilen konuların başında geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da isimleri anketlerde ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının muhtemelen şubat ayı içerisinde açıklanacağını söylemişti.
Eski CHP milletvekili, PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar, 6'lı masanın adayı ile ilgili olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlar, "6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir." dedi.
Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaktan vazgeçerek masaya sürpriz isimler getireceği iddiasını yalanladı.
Öte yandan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının muhtemelen şubat ayı içerisinde açıklanacağını söylemişti.