CHP'li Eski Milletvekili Suat Binici Vefat Etti

CHP'li Eski Milletvekili Suat Binici Vefat Etti
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23. Dönem Samsun Milletvekili Suat Binici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatı, siyasi çevrelerde ve memleketi Samsun'da derin bir üzüntü yarattı.

23. Dönem Samsun Milletvekili Suat Binici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Samsun'daki önemli isimlerinden biri olarak bilinen Suat Binici'nin vefatı, hem siyasi çevrelerde hem de memleketi Samsun'da derin bir üzüntüye neden oldu. Uzun yıllar aktif siyasette görev alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Binici'nin vefat haberi başta CHP Samsun teşkilatı olmak üzere, parti tabanında büyük bir üzüntüyle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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