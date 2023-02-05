CHP'li eski bakan Yaşar Okuyan'dan Akşener'e tehdit gibi sözler: 6'lı Masa'yı dağıtırsa dosyaları açıklarım, sokağa çıkamaz

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti'nin "Kılıçdaroğlu kazanamaz" algısını organize ettiğini iddia ederek Akşener'e yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener'in masayı dağıtması halinde bunun bir bedeli olacağını, elinde Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğun ve bunları Kılıçdaroğlu'na da dosya olarak verdiğini ifade eden Okuyan, "Sokağa çıkamaz. Konuşturtmasın beni. İhanettir" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan ve 2019'da CHP'ye katılan Yaşar Okuyan, Kanal İzmir'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son zamanlardaki adaylık tartışmalarına değinen Okuyan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik tehdit gibi sözler sarf etti.

"ELİMDE AKŞENER'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİNE AİT BELGELER VAR"

İYİ Parti'nin "Kılıçdaroğlu kazanamaz" algısını organize ettiğini iddia eden Okuyan, elinde Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler olduğunu ve Altılı Masa'yı dağıtması durumunda bunları açıklayacağını söyledi.

"BUNUN BEDELİ OLUR, HEPSİNİ AÇIKLARIM"

6'lı Masa'yı dağıtanın sokağa çıkamayacağını belirten Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA AKŞENER'LE İLGİLİ BİR DOSYA VERDİM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa kurulurken Akşener'le ilgili bir dosya verdiğini ifade eden Okuyan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak ben kullanacağım." dedi.