CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, CHP'ye yönelik bir ayrıştırma, bir itibar suikastı, hukukun araçsallaştırılması üzerinden yapılan bir operasyon ile karşı karşıyayız. Şu an itibariyle CHP'nin bütün milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri İstanbul'a intikal halindedirler. Yarın CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır" dedi.

CHP'li Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, Türkiye demokrasisi açısından kara bir günü geride bıraktıklarını belirterek, "Biz burada yasama faaliyetini sonlandırmış olan TBMM'de görev yapan CHP'li milletvekilleri olarak bu saatte sizlere, aziz milletimize seslenmek istiyoruz. Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer bu sabah 06.00 sularında, belediyeye ve konutuna yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Saat 07.30'da Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 07.30'dan 15.00'a kadar bekledi. Saat 15.00'te kolluk kuvvetleri tarafından emniyette ifadesi alınmaya başlandı ve ifadeden hemen sonra savcılığa sevk edildi. Anlaşılan savcı da hazır bekliyordu ki, savcılık ifadesi de hızla tamamlandı. An itibariyle Ahmet Özer tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'KAÇ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI, TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP ALTINDA'

Günaydın, Ahmet Özer ile ilgili suçlamaları değerlendirerek, "Çeşitli dijital materyallerde iradesi dışında adının geçmesi, teknik ve fiziki takip sonrasında geriye yönelik 20 yıllık iletişim tespiti, HTS kayıtlarının alınması sonrasında; bazı kişilerle baz sinyali ve telefon kayıtlarının çıkması ve bir örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kişiyle görüşme yapmış olması. Bunların tamamını biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun bir basın bildirisinden öğrendik, adı bilgi notuydu. Ama adeta kamuoyunu sevgili başkanımıza ve partimize yönelik bir itibar suikastine hazırlamaya yönelik bir belgeydi çünkü bunların tamamı iddia niteliğinde. Elbette Sayın Ahmet Özer'in bunlara verilecek bir cevabı vardır. Teknik ve fiziki takibe uğrayan Esenyurt Belediye Başkanımızdan başka halen CHP'li kaç belediye başkanı üzerinde böyle bir faaliyeti, böyle bir operasyonu yürütüyorsunuz. Saydam bir şekilde bunu basınla paylaşın, bilelim. Acaba CHP dışında başka bir siyasal partinin belediye başkanları üzerinde böyle bir faaliyet yürütülmekte midir? Bunu da basınla paylaşın, kamuoyuyla paylaşın, bilelim" diye konuştu.

'İÇİŞLERİ BAKANI KAYYIM İŞLEMİNİN YAPILMADIĞINI SÖYLEDİ'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine Beşiktaş Kaymakamı'nın kayyım olarak atandığına ilişkin haberleri, TBMM'de nöbetçi bakan olarak bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorduklarını belirten Günaydın, "Biraz evvel TBMM'de, iktidar kulisinde konuştuğumuz İçişleri Bakanı, 'Böyle bir işlemin yapılmadığını' söyledi. Ancak, 'sulh ceza hakimliğinden tutuklama kararı çıkar ise daha sonraki işleme bakacaklarını' ifade etti. Biz hepimiz bu memlekette bu ifadelerin satır aralarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir operasyon yapıyorlar. Esenyurt Belediyesi'nden başlayıp İstanbul Büyükşehir Belediye'mize CHP'ye yönelik bir ayrıştırma, bir itibar suikastı, hukukun araçsallaştırılması üzerinden yapılan bir operasyon ile karşı karşıyayız. Şu an itibariyle CHP'nin bütün milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, YDK üyeleri İstanbul'a intikal halindedirler. Yarın CHP MYK Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır. Partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine Esenyurt'un ve İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çalışıp çağırıyorum" dedi.