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Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada "Özer'in terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 tekil kişi ve terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alınırken konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

"694 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İLE GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

Başsavcılık açıklaması şu şekilde; "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

"ARAMA İŞLEMLERİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (36)

Sebahattin Yakar:

bizde inandlk oylemi

67
206
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Bükücü:

Kardeşim neden hep sol parti teröre destek veriyor? Ben sağcı değilim ama böyle haberler duyunca sola da oy vermek istemiyorum.

199
46
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ali han:

DEVLETE PARA LAZIM HEMEN HERŞEYE İNANLAR SAYESİNDE ŞUANDA BU ADALETSİZLİĞE 80 MİLYON İNSAN MAHKUM KALDI HER DEDİKLERİNE İNANIN AHABER İZLEYİN SAMAN BALYALARİYLA BESLENİN ŞÜKÜR EDİN SAYENİZDE OY GİBİ YAŞAYIP ÖLECEGZ

41
139
yanıtYanıtla
Kenan Bey:

694 teröristle görüşme vayyyy be cemil bayık bile bu kadar görüşemez.

111
33
yanıtYanıtla
Serkan Düzenli:

apoyu meclise davet kim etdi onuda söyleyin tam olsun

56
61
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serdar kocakaya:

MHP ve AKP öcalanı meclise getirmek için çağrı yaptı ya... artık her parti terörle ve teröristle temas etmiş diyebiliriz... dolayısıyla bu haberlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur artık.... şuda artık kabak gibi ortada ama millet kredi kartları ile boğuşmaktan çok da kafa yormuyor...bu ülkede terör iktidarların ve partilerin iktidarda kalma savaşından sonra gelir... terör ve terörist sadece bir maşa ve araç olmuştur... politikacının bir oy toplama malzemesi olmuştur.....

52
47
yanıtYanıtla
Tuğrul Kademe:

Zaten demli bu başkan CHP dem ortaklıgından esenyurt bld baskanı oldu hani kent uzlasısı yaptılar yani neyin ne olduğu belli

69
17
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Hakan Kara:

ülkeyi ne hale getridiniz ya yazık çok yazıkona bakarsan eski içişleri bakanı süleyöman soylu fotoğüraf çekilen 10 larca kişinin kaçakçı hain suıçlu çete lideri katil hırsız gaspçı bunlarla resmi çıktı neden savcılık soyluytu hesap sormadı bu kadar suçluyle ne ayak bu kadar resim karesi ??

38
40
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VOLKAN POLAT null:

Aynı hassayeti fetö elebaşı ile yıllarca bırak görüşmeyi kucak kucağa olan akp avanesi içinde gösterdin mi başsavcı.

36
40
yanıtYanıtla
Fahri burak ergüven:

özel de demirtasla görüşüyor

31
16
yanıtYanıtla
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