CHP'li Engin Özkoç, İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına tepki gösterdi

CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Rus askerlerinin Karadeniz'de "Şükrü Okan" isimli gemiye baskın düzenlemesiyle ilgili "Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Özkoç, "Peki Mavi Marmara gemisi Komor Adaları bandıralı değil miydi? İsrail'e verdiğiniz tepkiyi neden Rusya'ya vermediniz. Yoksa veremediniz mi" dedi.

Engin Özkoç, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Rus askerlerinin baskın düzenlediği 'Şükrü Okan' gemisine ilişkin bugün yaptığı açıklamayı eleştirdi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, şu açıklamayı yapmıştı:

"Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir. Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil, uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan 'bayrak devletidir.' Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplara, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek "İletişim Başkanlığı Türk mürettebatı bulunan Şükrü Okan gemisi için 'Türk bandıralı değildir' açıklamasında bulunmuş. Peki Mavi Marmara gemisi Komor Adaları bandıralı değil miydi? İsrail'e verdiğiniz tepkiyi neden Rusya'ya vermediniz. Yoksa veremediniz mi" diye sordu.