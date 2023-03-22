CHP'li Engin Altay, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözleriyle ilgili soruya yanıt vermedi

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 6'lı Masa'daki adaylık süreciyle ilgili "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ağıralioğlu için daha önce Akşener'e "Kulağını çek" çağrısı yapan CHP'li Engin Altay'a soruldu. Altay yeni bir polemik başlatmamak için soruya yanıt vermekten kaçınarak "Başka soru sorun" dedi.

Bir süredir istifa edeceği söylenen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de bir basın açıklaması düzenleyerek Millet İttifakı'nda adaylık sürecinde yaşananlarla ilgili sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ağıralioğlu, "Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız." ifadelerini kullandı.

"BİZ TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ"

Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz. HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük."

CHP'Lİ ALTAY YANIT VERMEK İSTEMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a katıldığı canlı yayında İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözleri soruldu. Daha önce Ağıralioğlu için Akşener'e "Kulağını çek" çağrısı yapan Altay, söz konusu soruya yanıt vermek istemeyerek "Başka soru sorun" diyerek geçiştirdi.

KULAĞINI ÇEK POLEMİĞİ

İYİ Partili Ağıralioğlu daha önce "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet." yanıtını vermişti. Bu gelişme üzerine CHP'li Altay, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrı yaparak, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." demişti.