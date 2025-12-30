CHP'li Emre: Mahkeme usul eksikliğine işaret etmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ret kararının bozulmasına ilişkin, "Usulden bir bozma, yani esasıyla ilgili değil. Bir usul eksikliğine işaret etmiş" dedi.

CHP'li Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan polislere rahmet dileğinde bulundu. Emre, açıklamasında, "357 şüpheli gözaltına alınıyor. Çatışmaya girecek 300 kadar gözü kararmış kişi, bir şekilde Yalova'da yuvalanmış şekilde bulunuyor. Demek ki Türkiye genelinde çok sayıda uyuyan hücrenin olabileceğine yönelik düşünceyi güçlü bir şekilde ortada tutmamız lazım. Demek ki bu alanda yapılması gereken çok daha fazla iş var. Bugüne kadar bunların cevapları verilmedi. Dikkatle takip ediyoruz. Sonuçta acımız var ülke olarak. Bugün şehitlerimizin naaşları kaldırılıyor. Acılarda şüphesiz ortaklaşacağız ama bir yönüyle bütün olaylara sahip çıkmak, orada şehitlere, gazilerimize bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkenin 1'inci partisi olarak da en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesi" dedi.

Emre, 2026'nın Türkiye'nin yeniden ayağa kalkacağı bir yıl olmasını dileyerek, "Şunu tekrar altını çizerek ifade edelim. 1 santim eğilmeyeceğiz, 1 santim geri adım atmayacağız. Korku düzeni kurmak, Türkiye'de tek adam rejimi inşa etmek isteyenlere buradan seslenelim halkımız da bilsin. Bu düzenlerden çıkış için toplumsal muhalefetin bir arada durması şarttır. Cesur olması şarttır, pes etmemesi, sandığa inancını kaybetmemesi şarttır. Azim ve kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Milletimizi adalete, refaha ve huzura kavuşturacak bir düzeni inşa edene kadar da çalışacağız" diye konuştu.

'ESASA YÖNELİK BİR ŞEY YOK'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada, Ankara 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ret kararını usulden bozmasını değerlendiren Emre, "Usulden bir bozma, yani esasıyla ilgili değil. Bir usul eksikliğine işaret etmiş. Mahkemelerde eğer siz ilk kez bir mazeret talebinde bulunuyorsanız sağlık gerekçesiyle ve bir sağlık raporunu ona bağlıyorsanız ve bu ilk kez ise genel uygulama, bunun kabul edilmesi yönündedir. Yani emsaller genelde böyle. İçerik olarak, esasa yönelik bir şey yok. Orada bir atıf yok. Dikkat ederseniz, 'Diğer temyiz iddialarının sebeplerinin reddine' diye de işaret edilmiş" açıklamasında bulundu.