CHP TBMM Grubu'nda siyasi partiler arası bayramlaşma

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Türkiye demokrasisi açısından, Türkiye'deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik." dedi.

CHP TBMM Grubu'nu, Kurban Bayramı dolayısıyla sırasıyla DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Partisi, BBP, EMEP, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, TİP, Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti heyetleri ziyaret etti.

CHP TBMM Grubu'nun karşılama heyetine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık etti.

Grup Başkanı Özgür Özel'in makam odasındaki bayramlaşma programı kapsamında, CHP TBMM Grubu'na ilk ziyareti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz ve Elif Esen ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Burçin Yereli'den oluşan DEVA Partisi heyeti yaptı.

Bayramlaşmanın ardından, bu bayramı "bayram gibi kutlayamadıklarını", ülkede her zaman huzurlu ve sağlıklı günlerin olmasını istediklerini söyleyen Emir, "Türkiye demokrasisi açısından, Türkiye'deki çok partili siyasi rejim açısından çok kara bir bayrama girdik. Türkiye'de eğer bu yapılan iş, bir şekliyle sineye çekilmek istenirse ve milyonların direnci kırılırsa artık hiçbir vatandaşımızın yüreğinde 'bir gün benim partim birinci parti olur' duygusu bitecek. Herhangi bir partinin iktidar adayı olması, 'iktidara ben geleceğim' demesi ve bunu güçlü bir şekilde yürütme olanağı kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Medeni Yılmaz da Türkiye'de gerçek anlamda bütün kuralları ve kurumlarıyla demokratik bir sistemin yerleşmesini istediklerini, bunun hukuk ve adaletle sağlanacağını anlattı.

Demokrasinin "gerçek anlamda yerli yerine oturması" amacıyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu mücadeleyi yaparken de suhuletle, serin kanlı bir şekilde çok fazla sıkıntı oluşturmadan demokrasinin tesisi için mücadele etmemiz lazım. Hepimizin ortak mücadelesi budur. Farklı siyasi partiler elbette demokrasinin olmazsa olmazıdır. Farklı düşünce elbette olması gerekendir ama ortak gaye hukuk, demokrasi ve adalettir. Hukuk ortak bileşendir. Bu ortak gaye etrafında herkesin bu çabayı göstermesi lazım, buna inanıyoruz." diye konuştu.

Elif Esen de bayramların güzel ve kutlu günleri olduğunu anlatarak, "Biz bu anlamda bugünün birleştirici, bütünleştirici, ülke huzurunu sağlayıcı bir etkisinin olmasını gönülden diliyoruz. DEVA Partisi olarak adalet ve demokrasiye çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Her zaman doğrunun yanında olmaya gayret ettik. CHP ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partilerinin ülkeler açısından çok büyük önemleri var. Yine belki ortak bir paydada buluşup bu partiyi güçlü bir şeklide yeniden devam ettirmeniz, bizim demokrasi bağlamında en temel amacımız ve temennimiz olsun." değerlendirmelerinde bulundu.

CHP TBMM Grubu'nu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Yıldız, MKYK Üyeleri Ozan Yayla, Mehmet Burgaz ve Ramazan Eytmiş'ten oluşan Anavatan Partisi heyeti de ziyaret etti.

Yıldız, demokrasinin önemine vurgu yaparak, sandık yoluyla seçimin demokrasinin gereksinimi olduğunu, bunun sürdürülmesi gerektiğini anlattı.

Partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP TBMM Grubu'nu Anahtar Parti genel başkan yardımcıları Zafer Demir ve Oğuz Sadık Aydos, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muammer Özkan'dan oluşan heyet de ziyaret etti.

Emir, Anahtar Parti heyetin ziyaretinin kendileri açısından önemine işaret etti.

Zafer Demir de yargının siyasete müdahalesinin problemli bir durum olduğunu ifade etti.

