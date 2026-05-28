Samet Akaydin yeni takımına imza atıyor

Sözleşmesinin bittiği Çaykur Rizespor ile anlaşamayan milli futbolcu Samet Akaydin'in menajeri oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. Kısa bir süre içerisinde Samet Akaydin'ın yeni takımına imzayı atacağını belirten menajer Ender Yurtgüven, "Süper Lig başta olmak üzere Avrupa, Arap Yarımadası ve MLS'ten ciddi taliplerimiz var. Planımız ve hedefimiz, haziran ayı gelmeden yeni kulübüyle resmi sözleşmeyi imzalamak" dedi.

Çaykur Rizespor ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan milli stoper Samet Akaydın'ın geleceğiyle ilgili menajerinden önemli açıklamalar geldi.

RİZESPOR SERÜVENİ BİTTİ

2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan deneyimli savunmacının Karadeniz ekibiyle olan 1 yıllık sözleşmesi sona erdi. Taraflar arasında yeni bir sözleşme için yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı için yollar ayrıldı.

''HEDEFİMİZ HAZİRAN AYINDA İMZAYI ATMAK''

Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merakla beklenen 32 yaşındaki milli futbolcunun durumuna dair konuşan menajer Ender Yurtgüven, oyuncusuna yoğun bir ilgi olduğunu belirterek "Süper Lig başta olmak üzere Avrupa, Arap Yarımadası ve MLS'ten ciddi taliplerimiz var. Planımız ve hedefimiz, haziran ayı gelmeden yeni kulübüyle resmi sözleşmeyi imzalamak." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Karadeniz temsilcisinde 30 resmi maça çıkan Samet Akaydin, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde toplam 18 kez A Milli Takım formasını giyen tecrübeli futbolcu, bu yaz Ay-yıldızlı ekiple birlikte Dünya Kupası organizasyonunda boy gösterecek.

Cemre Yıldız
