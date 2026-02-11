CHP'li Emir: Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmış olması skandaldır

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bugün Türkiye, sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Adalet Bakanı olarak atanması ile sarsıldı; demokrasi adına sarsıldı; yargıya bitmiş, tükenmiş olan güven sarsıldı. Bir defa Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmış olması tam bir skandaldır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP ile ilgili konuştuğunu hatırlatarak, "Kendisi iktidarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilmek için yine boş durmamış, CHP'li belediyelere saldırmayı ihmal etmemiş. Oysa CHP'li belediyeler depremin ilk saatlerinden itibaren büyük bir özveri ile deprem bölgesine koştular, çalışmaya başladılar, arama kurtarmadan tutun vatandaşların ekmeğine, aşına, barınmasına kadar ellerinden ne geliyorsa fazlasıyla yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama 23 yıllık iktidar, iktidarı boyunca 3 trilyon dolar vergi toplamış, onca deprem vergisi toplamış bir siyasi iktidar, 'Silkeleyin' dediği, bütçesini kıstığı, hizmet yapamaz hale getirdiği belediyelerle kendisini kıyaslıyor ve aklınca kendisini çok şey yapmış gibi göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'ANAYASA ÇİĞNENMİŞTİR'

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla birlikte İçişleri ve Adalet bakanlarının değiştiğini söyleyen Emir, "Bugün Türkiye, sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Adalet Bakanı olarak atanması ile sarsıldı; demokrasi adına sarsıldı; yargıya bitmiş, tükenmiş olan güven sarsıldı. Bir defa Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmış olması tam bir skandaldır. Bir defa siyasi iktidar Akın Gürlek'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Aziz İhsan Aktaş davası, Ümit Özdağ'ın tutuklanması, Ayşe Barım'dan 12 yıl sonra darbeci yaratılmaya çalışılması ve buna benzer birçok hukuksuzluğun aslında siyasi olduğunu itiraf etti. Bu davalar, bu dosyalar siyasidir ve bu siyasi dosyaları da siyasetçi Akın Gürlek yürütmüştür. Şimdi bundan sonra o açılan davalar, açılmayı bekleyen davalar, sürdürülen soruşturmalar, tüm Türkiye sathında planlanan siyasi darbeler çok daha kolay yürütülecek; hesap bu. Sadece İstanbul'du, şimdi Türkiye'ye bakacak. Türkiye'nin hangi kürsüsünde hangi savcı, hangi hakim oturuyorsa onlara korku salacak, talimat gönderecek ve İstanbul'da ne yaptıysa aynısını yapacak. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum; hiç güvenme o zırha. Bak aynı kişi Zekeriya Öz'ün altına zırhlı araç vermişti, bunu da unutma. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa 76'ya göre hakimler ve savcılar istifa etmeden siyaset yapamazlar. İstifa etmemiştir, görevden alınmamıştır, Cumhurbaşkanının bir imzasıyla, 'Adalet Bakanısın sen' denilmiştir. Dolayısıyla Anayasa çiğnenmiştir, Anayasa tanınmamıştır" diye konuştu.