Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 3 gündür süren sağanak yağışlar nedeniyle Melen Çayı'nın debisi yükseldi ve denize taşınan çamurlu su, Karadeniz'in sahil kesiminde renk değişimine yol açtı. Bölge dronla görüntülendi.
Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi sahil kesiminde kahverengiye döndü.
Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle denize dökülen Melen Çayı'nın debisi yükseldi.
Akarsularla taşınan çamurlu su, Karadeniz'in bir bölümünde renk değişimine neden oldu.
Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Davut Genç