'Yok artık' dedirten sürücüye, 5 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken aracının kapısını açıp ayağını dayayan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tehlikeli anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sürücüye toplam 5 bin lira para cezası kesildi ve savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sürücünün ayağını açık bıraktığı kapıya dayayarak ilerlemesi herkesin yüreğini ağzına getirirken, polis ekipleri kısa sürede 20 yaşındaki E.F.'yi gözaltına aldı.

Olay, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobil sürücüsü, aracının kapısını açarak ayağını kapıya uzattı. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, çok sayıda kullanıcı sürücünün yaptığı hareketin büyük risk taşıdığı yönünde yorum yaptı. Trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler 'yok artık' dedirtirken, polis ekipleri kısa sürede sürücü E.F.'yi (20) gözaltına aldı.

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan kurallara uymamaktan bin lira, ses cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 3 bin lira, araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten bin lira para cezası uygulandı. Toplam 5 bin lira para cezası alan sürücü E.F., 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma Suçu'ndan ise savcılığa sevk edileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
