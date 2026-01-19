Haberler

CHP'li Demir, "mühendislik meslek kanunu" çıkarılmasını istedi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kamu mühendislerinin belirsizlik içinde olduğunu belirterek, 'mühendislik meslek kanunu' çıkarılması ve mühendislik tazminatının hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, mühendislerin sorumluluklarının devlet tarafından korunması gerektiğini vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "mühendislik meslek kanunu" çıkarılmasını talep etti.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamu mühendislerinin yetkilerinin ve sorumluluklarının belirsiz konuma itildiğini savundu.

Kamudaki mühendis profilini tanımlayacak "mühendislik meslek kanunu" çıkarılması gerektiğini belirten Demir, mühendislik tazminatının da hayata geçirilmesini istedi.

CHP'li Demir, kamu projelerindeki teknik ve hukuki risklerin mühendislere yüklendiğini öne sürerek, "Devlet adına imza atıyorsunuz ama bir sorun çıktığında karşınızda devleti bulamıyorsunuz. 'Zorunlu sorumluluk sigortası sistemi' hayata geçirilmelidir. Devlet adına çalışan mühendisi, devlet korumak zorundadır." diye konuştu.

Teknik hizmet ödemelerinin emeklilik maaşına yansıyacak şekilde düzenlenmesini öneren Demir, ek gösterge konusunda adaletsizlik yaşandığını ve bunun giderilmesi gerektiğini de söyledi.

