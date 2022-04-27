CHP'li Çorlu Belediyesi greve hazırlanan işçisini vatandaşa şikayet etti

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Yaklaşık 20 milyon lira harcanarak açılan ancak açıldığı gibi kapanan masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Masal Park'ın açıldığı günün hemen ertesinde tadilata alınması konusunda kusuru açılışa gelen vatandaşlara atan Çorlu Belediyesi, bu kez de anayasal haklarını kullanarak greve çıkmaya hazırlanan işçisini vatandaşlara şikayet etti.

Yaklaşık 20 milyon lira harcanarak açılan Masal Park'ın açıldığı gibi kapanarak tadilata alınmasının ardından "Açılışında ziyarete gelen bazı vatandaşlarımızın parktaki objelere, bitkilere ve masal kahramanlarına zarar vermesinden kaynaklı tahribatın giderilmesi için çalışmalarımız süreceğinden Masal Park hizmet veremeyecektir" açıklaması ile parkın açıldığı gibi kapanmasında kusuru vatandaşa yükleyen Çorlu Belediyesi, grevin kapısına gelen işçilerini ise vatandaşa adeta şikayet etti.

Kamuoyunun bilgisine başlığı ile Çorlu Belediyesi hizmet binaları ile iş yerlerin asılan ilanlarda diğer belediyeler ve mesleklere ait maaşlar ve kabul edilmeyen teklif bilgilerine yer verildi.

Çorlu Belediyesinin iddiasına göre Süleymanpaşa Belediyesi işçileri 5 bin 250 TL, Çerkezköy Belediyesi işçileri 5 bin 600 TL maaş alıyor. Yine Çorlu Belediyesi'nin işçisini vatandaşlara şikayet ettiği kamuoyu duyurusuna göre hemşire 6 bin 142 TL, yeni başlayan öğretmen 6 bin 354 TL maaş alırken Çorlu Belediyesinin işçilere 6 bin 365 TL'lik teklifinin kabul edilmediği iddia ediliyor.

Sendikadan tepki: "Herkes haddini bilmelidir"

Konuya ilişkin olarak Belediye İş Sendikası Trakya Şubesi'nden yapılan açıklamanda, "Ahmet Sarıkurt Başkanın bu süreçte belediye emekçilerini karalamak isteyen çevrelere karşı, belediye emekçisinin demokratik haklarını savunması, 'işçi kazan kaldırmadı, hakkını arıyor', 'grev işçinin kanuni hakkıdır' demesi sendikamız ve üyelerimizin takdirini toplamıştır. Ancak grev oylaması sonrası bazı yetkililerin ve onların medyadaki tetikçilerinin, yaşanan sürecin, işsizliğin, SGK ve vergi kesintilerinin, belediye gelirlerinin düşmesinin sorumlusu emekçilermiş gibi, bir takım rakamlar açıklayıp, işçiyi halka şikayet etmesi, işçilerin emeğini ve yaşadıklarını görmezden gelmesi emek düşmanlığıdır. Herkes haddini bilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Önce sendika ve belediye yöneticileri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamamış ardından arabuluculuk devresi de sonuçsuz kalınca sendika yönetimi aldığı grev kararını Çorlu Belediyesinin kapısına asmıştı. Sonrasında işçiler arasında yapılan oylamada işçiler ezici bir çoğunlukla grev kararına evet oyu kullanınca 12 Mayıs 2022 tarihinden itibaren Çorlu Belediyesi işçilerinin greve çıkacağı bilgisine yer verilen sendika genel merkez kararı tebliğ edilmişti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika