CHP'li Biçer Karaca: Türkiye'nin kaynağı var ancak adaletsiz dağıtılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ihtiyaç sahibi aileleri rencide eden yardım uygulamalarına Millet İttifakı'nın sosyal politikalarıyla son vereceklerini belirtti. Biçer Karaca ayrıca, Türkiye'nin kaynağı olduğunu ancak adaletsiz dağıtıldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Kaynak nerede diye soranlara tek tek açıklıyoruz. Türkiye'nin kaynağı var, bütçesi var ancak temel sorun, doymak bilmeyenler. Temel mesele; adaletsiz dağıtılması, yoksulun hakkının gasp edilmesidir. Birilerine rant sağlayanlar, baronlar, çeteler, rantçılar. Bu yüzden Bay Kemal'den korkuyorlar. Hiç merak etmeyin, oylarınızla saraylılara gereken dersi sandıkta vereceksiniz" dedi.

Denizli'nin Dokuzkavaklar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, ihtiyaç sahibi aileleri rencide eden yardım uygulamalarına Millet İttifakı'nın sosyal politikalarıyla son vereceklerini belirtti. Biçer Karaca saha çalışmaları kapsamında ayrıca Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda çalışan vatandaşlarla bir araya geldi.

İşçilere seslenen Biçer Karaca şunları söyledi:

"Hiçbir vatandaşımız, bir eleştiriyi beğendi diye hakkında soruşturma açılmamalı. Patronunuz, siyasetçiler, çalıştığınız işyeri, kamudaki kişilerden 'eğer ben sosyal medyada eleştirirsem çocuğumu işe almazlar, mülakatta elerler' gibi kaygılar taşımadığınız; herkesin inancına saygı, herkesin etnik kökenine saygı, yaşam anlayışına, kılığına kıyafetine saygı duyulan; kimsenin kimseyle kavga etmediği bir Türkiye için biz yola çıktık.

"HİÇBİR AİLENİN GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLMAYACAK"

Cumhur İttifakı'na ve havuz medyasına inanmayın. Nitekim yerel seçimler öncesi de aynı yalanları sahneye koydular. Peki ne oldu? CHP'li belediyeler gelirse vatandaşların sosyal yardımlarının kesileceği yönündeki asılsız iddiaları çöktü. CHP'li belediyelerle birlikte nasıl yardımlar artarak vatandaşa ulaştıysa 81 ile de bunu yaygınlaştıracağız. İktidarımızda kesintisiz sosyal desteklerin sağlanacağına söz veriyoruz.

Aile Destekleri Sigortası'nı getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri, asgari ücretin altında olmayacak. ve asgari ücret kadar ödenecek olan parayı, kadının banka hesabına sosyal devlet yatıracak. Kadın gidecek emekli gibi, işçi gibi, memur gibi düzenli gelirini çekecek, aylığını alacak ve ailesinin geçimini sağlayacak. Onun yoksulluğunu sosyal devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Çünkü insanın onurunu koruyacağız ve insanın yoksulluğunu asla ve asla afişe etmeyeceğiz. Çünkü bizim inancımızda, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. ve biz bunu yapacağız, göreceksiniz anneler.

"TÜRKİYE'NİN KAYNAĞI VAR AMA TEMEL SORUN, DOYMAK BİLMEYENLER"

Hiçbir yoksul ailenin elektriği kesilmeyecek, doğal gazı kesilmeyecek, suyu kesilmeyecek. Bunlar en temel insan hakkıdır. Bu üç temel hizmetin, hiçbir koşul aranmadan ihtiyaç sahibi ailelere sunulması mümkün. Sosyal devlet, fakirin fukaranın yanında duran devlettir. Beşli çetelerin yanında duran devlete sosyal devlet denmez. Onun adı olsa olsa saray devletidir. Kaynak nerede diye soranlara tek tek açıklıyoruz. Türkiye'nin kaynağı var, bütçesi var ancak temel sorun, doymak bilmeyenler. Temel mesele; adaletsiz dağıtılması, yoksulun hakkının gasp edilmesidir. Birilerine rant sağlayanlar, baronlar, çeteler, rantçılar. Bu yüzden Bay Kemal'den korkuyorlar. Hiç merak etmeyin, oylarınızla saraylılara gereken dersi sandıkta vereceksiniz.

İktidarımızda; TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız. Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız. Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda gelir desteği sağlayacağız. Çocukların sağlık ve eğitimi için verilen nakit yardımları bakım, beslenme, giyinme ve ulaşım masraflarını da dikkate alarak yükselteceğiz. Dul ve yetim aylıklarını arttıracağız. 3600 ek gösterge düzenlemesindeki eksiklik, haksızlık ve dengesizlikleri gidereceğiz. İşsizlik ödeneğinden daha fazla işsizin daha uzun süre ve daha fazla yardım almasını sağlayacağız. Evlilik yardımı ve desteklerini güçlendirerek yaygınlaştıracağız. Engelli aylıkları, bakım yardımları ve malzeme desteklerini yüksek enflasyonu da dikkate alarak günün şartlarına göre güncelleyeceğiz. Şehit anne ve babalarına verilen maaşı yükselteceğiz. 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde malul gazilere ikramiye verilmesini sağlayacağız."