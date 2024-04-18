Üye Girişi
Haberler

CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'ne başkan yardımcısı oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Atama liyakat konusunu bir kez daha gündeme getirirken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediyelerde yeni görevlendirmeler öne çıkıyor. CHP'nin yönetimde olduğu Çankaya Belediyesi'nde CHP'li Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, belediye başkan yardımcısı olarak atanması tartışma konusu oldu.

GÖREVLENDİRME SONRASI AÇIKLAMA YAPILMADI

Yerel seçimlerde yüzde 65.26'lık oy oranıyla CHP'den seçilerek Çankaya Belediye Başkanı olan Hüseyin Can Güner'in yardımcı olarak bir başka CHP'li başkanın kızını tercih etmesiyle ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmezken görevlendirmelerde liyakat konusu bir kez daha gündeme geldi.

TUTKU KURT BAYYURT KİMDİR?

Çankaya Belediyesi'nin internet sitesinde Tutku Kurt Bayyurt'un biyografisiyle ilgili şu bilgiler yer alıyor: "21 Mart 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. 2003 yılında Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

2007 - 2015 yıllarında çeşitli avukatlık bürolarında; Şirket Avukatı, Yönetici Avukat görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Tatarca bilmektedir."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Salih Söğüt - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya Belediyesi Hüseyin Can Güner Kazım Kurt Odunpazarı Eskişehir Çankaya 3.Sayfa Politika Haberler

500

Yorumlar (10)

haksız mıyım:

Kadın liyakat sahibidir troller hemen sevinmeyin size haber çıktı diye. TUTKU KURT BAYYURT 21 Mart 1985 yılında Eskişehir'de doğdu. 2003 yılında Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2007 - 2015 yıllarında çeşitli avukatlık bürolarında; Şirket Avukatı, Yönetici Avukat görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Tatarca bilmektedir.

116
2
yanıtYanıtla
alper sadik:

DAHA NE KADAR LİYAKAT OLABİLİR BİRİNDE Bir kişi bir kurumda görev alıyor diye ailesine liyakat sahibi biri bu ülkede başka bir kurumda iş yapamazm siz iki kelimeyi bir araya getiremeyen birini alıpda bir göreve koyarsnız bu sıkıntı örnek olarak amerika başkonsolosumuzun emekli olurkenki ingilizcesi ve d 2007 - 2015 yıllarında çeşitli avukatlık bürolarında; Şirket Avukatı, Yönetici Avukat görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Tatarca bilmektedir."

94
21
yanıtYanıtla
necdet:

kadın üniversite mezunu avukat ve 4 dil biliyor. Ankara Hukuk mezunu daha ne olsun. Keşke her atanan bu şekilde olsa. Birinin kızı veya oğlu olduğu için dışlanması doğru değil.

96
16
yanıtYanıtla
muhammet demirkapı:

Şak şakçılık yapmanın anlamı yok. O kadar donanımlıysa bedavadan para gelecek bir yapıda neden bulunsun? Sen hiç maaşlı çalışan patron gördün mü?

yanıt0
yanıt0
duyarlı vatandaş:

Hangisi başa gelse mantık aynıdır. A sı B si farketmez liyakat kelimesi köprüyü geçinceye kadardır.

61
50
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

Yorum yazmadan önce internette kadını araştırın, liyakatli mi değil mi görürsünüz sırf bildiği yabancı diller ülke yönetenlerde yok boş boş konuşmayın.

yanıt79
yanıt2
haksız mıyım:

oh ohhh suyundan da... hanedanlık, sultanlık diyenlere duyurulur. daha bunlar iyi günler, fırsatını bulsalar var yaa memleketi üzerlerine geçirir bunlar

3
33
yanıtYanıtla
Ali :

A partisi b partisi fark etmez. Kim olursa olsun. Devlet makamında bulunan başkanların yakınları kesinlikle kamuda görev almamalıdır.

11
3
yanıtYanıtla
ekaf paseh:

parti farketmez hepiniz aynısınız....

3
0
yanıtYanıtla
Yavuz Irmak:

yokya chp yapmaz onlar m. kemalın ilke inkilaplarına bağlı vatan sever dürüst fakır babaları yemez yedirirler giymez giydirirler neyse ...

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title