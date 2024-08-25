CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

Ayağını kırdığı için bir süredir mitinglerine ara vermek zorunda kalan CHP lideri Özgür Özel, doktorlarından onay aldıktan sonra dün Gaziantep'e giderek çiftçilerle bir araya geldi.

YOL ÜZERİNDE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Burada düzenlenen mitingde özellikle çiftçinin fıstık fiyatlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Özel, daha sonra yol üzerinde dertlerini anlatmak için toplanan çiftçileri dinledi.

Bu anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Fıstık Mitingimiz için Sn. Genel Başkanımızı karşıladık. Güzergah üzerinde yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik" notunu düştü.

BAŞKAN'IN EŞİ ÇİFTÇİ OLDU

Ancak paylaşılan fotoğraflarda kendisini çiftçi olarak tanıtan (traktör üzerindeki başörtülü kadın) ve Özel'e sıkıntılarını anlatan kadınlardan birinin Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.