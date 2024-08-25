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CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

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CHP lideri Özgür Özel'in Gaziantep mitinginde traktörün şoför koltuğuna geçerek kendini çiftçi olarak tanıtıp dert yanan kadının Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Ayağını kırdığı için bir süredir mitinglerine ara vermek zorunda kalan CHP lideri Özgür Özel, doktorlarından onay aldıktan sonra dün Gaziantep'e giderek çiftçilerle bir araya geldi.

YOL ÜZERİNDE ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Burada düzenlenen mitingde özellikle çiftçinin fıstık fiyatlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getiren Özel, daha sonra yol üzerinde dertlerini anlatmak için toplanan çiftçileri dinledi.

CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

Bu anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Fıstık Mitingimiz için Sn. Genel Başkanımızı karşıladık. Güzergah üzerinde yolumuzu keserek dertlerini dile getiren çiftçilerimizin sesine kulak verdik" notunu düştü.

CHP'li başkanın eşi, kendini çiftçi olarak tanıtıp Özgür Özel'e dert yandı

BAŞKAN'IN EŞİ ÇİFTÇİ OLDU

Ancak paylaşılan fotoğraflarda kendisini çiftçi olarak tanıtan (traktör üzerindeki başörtülü kadın) ve Özel'e sıkıntılarını anlatan kadınlardan birinin Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (8)

VEFA:

Ne var bunda, çiftçilik yapıyorlar sorunları ilk ağızdan anlatmış işte. Kim olduğuna değil, ne dediğine bakın!..

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Aci Biber:

bunların senaryosuz işi olmazmı ya.

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Ümit Karagöz:

Klasik chp

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9
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Nurullah Aydın:

SORSAN HATIRLAMIYORUM DER,.)))

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4
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şahabettin Ayyıldız:

Bilmem kimin eşiymiş kendisi çiftçi olamazmı yeter bu kadar algı Türkiyede çiftçi diye bir şey mi kaldı

1
6
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1gerceklerinsesi:

İki ucu bilmem neyli değnek

4
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Mehmet Aydoğan:

başkan eşi olunca! çiftçi olamaz vatandaş olamaz mağdur olamaz dimi?

0
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Serkan Tezcan:

Adamın biri klasik chp yazmış. Arkadaş şimdi birşey dicem olmayacak. Bunların hepsi böyle klasik Türk siyaseti dersek daha doğru olur

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