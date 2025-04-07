Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısı sırasında mikrofonu açık unutarak kendi partililerine küfür etti.

MİKROFONU AÇIK UNUTUP PARTİLİLERİNE KÜFÜR ETTİ

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'li Meclis üyelerinin kendisine bozulduğunu belirten Işık, hakaret içeren bir ifade kullanarak, "S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum." şeklinde konuştu. O anlarda mikrofonun kapalı olduğunu sanan Işık, "Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ertan Işık

O SÖZLER AÇIKÇA DUYULDU

Mikrofonu açık kalan CHP'li Ertan Işık'ın sarf ettiği sözler Meclis salonunda açıkça duyuldu. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.