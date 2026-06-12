Haberler

CHP'de 9 Milletvekili Hakkında Disiplin Süreci Başlatıldı

CHP'de 9 Milletvekili Hakkında Disiplin Süreci Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın TBMM internet sitesindeki 'grup başkan vekili' ünvanları, YDK'ya sevk edilmelerinin ardından silindi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın 'grup başkan vekili' ünvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırıldı.

CHP'de tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile ilgili TBMM'de süreç başlatıldı. CHP Genel Merkezi'nin, bu isimlerin partideki görevlerinden uzaklaştırıldığına ilişkin yazısının TBMM Başkanlığı'na ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın 'grup başkan vekili' ünvanları silindi. İki ismin grup başkan vekilliği makam odalarının da boşaltılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Soruşturmada yeni gelişme! Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSuat Photo:

ha bu işi görmek lazım ya çünkü ceza vermek kolay ama sonrasında ekonomiye faydası var mı yani bu milletvekillerinin gitmesiyle insanların faturası düşecek mi yoksa boş bir uğraş mı bu ya bunu düşünmek gerekir!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelma Cemil:

en azından bir karar alınmış oldu bu da iyi bir adım ama ne olacağını göreceğiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Kara:

ya bu ne ya işte hep böyle oluyo partide birisi başına çıkıyo sonra diğerleri ceza yiyo ama asıl sorunlar hallolmuyo mu hiç devamı gelir mi bunun yani sonunda ne değişecek anlayamadım bu tür haberler çıkıyo ama sokaklardaki insanların derdi bir türlü çözülmüyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
İneğin sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu

Sahibi bağırarak yardım istedi, eline bıçağı alan olay yerine koştu
Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Antalya'da korku dolu dakikalar! Mahalleyi ayağa kaldırdı: Evini ateşe verip kendini içeri kilitledi

Dakikalarca direndi, ekipler seferber oldu
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Yönetmen Murat Saygı tutuklandı

Bir dönem magazinin gözdesiydi! Son dalgada eski eşi de tutuklandı