CHP'li Başarır, Ferdi Zeyrek'in Vefatını Anarak Başsağlığı Diledi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin, "Hoşçakal kardeşim, seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Senin gibi değerli belediye başkanlarının bundan sonra sayısının artması, gelen arkadaşlarımızın seni örnek alması için uğraşacağız." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Zeyrek'in vefatı dolayısıyla kendilerini yalnız bırakmayan herkese, hastane çalışanlarına, doktorlara ve Sağlık Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

Zeyrek'e ilişkin, "Manisa'nın Ferdi Babası'ydı" ifadesini kullanan Başarır, dün, sağcı, solcu herkesin onun için gözyaşı döktüğünü söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yıllık süreçte bu sevgiyi kazanmıştı. Bunun çok basit, temel bir sebebi vardı. Seçildikten hemen sonra kapıları kaldırıp atmıştı. Giriş kartlarını yırtmıştı. 'Manisa'nın gerçek sahibi, Manisa halkıdır, ben bir emanetçiyim' demişti. O yüzden bu kadar seviliyordu. İçimiz yandı. Hoşçakal kardeşim, seni unutmayacağız, unutturmayacağız. Senin gibi değerli belediye başkanlarının bundan sonra sayısının artması, gelen arkadaşlarımızın seni örnek alması için uğraşacağız."

Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmayı vatandaşların çok sorduğunu vurgulayan Başarır, başlatılan soruşturmayı yakından takip ettiklerini aktardı.

Bir gazetenin "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" haberine tepki gösteren Başarır, "Hangi vicdanlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bunu yapabilir? Hangi partiden olursa olsun, böyle bir babaya, belediye başkanına yapabilir?" ifadesini kullandı.

Gazetenin haber müdürünün sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Başarır, "İnsan olan insana böyle bir paylaşım yapar mı? İnsanlığından utanmadıysanız kızlarından ve eşinden de mi utanmadınız mı?" sorusunu yöneltti.

Başarır, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik yakalama kararını eleştirerek, tüm yurttaşları, Halk TV'ye, ekranına ve kalemlerine sahip çıkmaya davet etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesinde yapılan seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başarır, "Halkın seçtiği bir belediye başkanı, kirli kararlarla cezaevine atıldı, niteliksiz çoğunluğun seçtiği bir belediye başkanı koltuğa oturdu. O koltukta utanman varsa oturma. Çünkü, Gaziosmanpaşa halkı seni seçmedi." diye konuştu.

CHP'li Başarır, tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık sorunlarına rağmen İzmir'e nakledilmesini de eleştirdi.

Bir gazetecinin, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün hakim karşısında. Yargılama sürecine ilişkin ne söylersiniz?" sorusu üzerine Başarır, şu yanıtı verdi:

"Henüz sonuçlanmadı. Burada konuşulması gereken bugün değil, neden aylardır cezaevinde Ümit Özdağ? Cumhurbaşkanı adayı olması muhtemel bir isim. Bu kadar uzun süre, 1980 darbesinde liderler cezaevinde kalmadı. Demokrasinin, hukukun ve adaletin peşinde olacağız."