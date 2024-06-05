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CHP'li Başarır'dan Hakkari tepkisi: Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız?

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TBMM Genel Kurulu'nda söz alıp Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız? FETÖ'nün olimpiyatlarının bangır bangır çağrısını yapıyordu. Samanyolu TV'ye Zaman gazetesine 15 Temmuz'dan sonra para yatırıyordu. İşte bunun adı bir demokrasi falan değil. Bunun adı darbe" dedi.

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması TBMM Genel Kurulu'nda büyük gerginliklerin yaşanmasına neden oldu. Grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hakkari halkının iki ay önce YSK tarafından izin verilen adayı yüzde 49 oyla belediye başkanı seçtiğini belirterek yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

"DEMOKRASİYLE YÖNETİLEN ÜLKELERDE KAYYUM FAŞİZMDİR"

"Şimdi 'Terör suçlusu olabilir' diyorsun. Masumiyet karinesine tamamen aykırı" ifadesini kullanan Başarır şunları söyledi: "Bu kadar muğlak bir durumda meclisini de 'terör örgütüyle iltisaklı ve suçlu' ilan ediyorsun, oradan birini seçme hakkını bile vermiyorsun. Bir parça demokrasiyle yönetilen ülkelerde kayyum faşizmdir" dedi.

"O BELEDİYE BAŞKANLARININ FETÖ İLE İLİŞKİSİ VARDI"

İstanbul, Ankara ve Balıkesir'in eski büyükşehir belediye başkanlarının 'FETÖ'yle iltisaklı olduğu için istifa ettirildiğini iddia eden Başarır şöyle devam etti: "Herkes biliyor ki o belediye başkanlarının 'FETÖ'yle ilişkisi vardı. Ve artık gruplarının da midesi kaldırmıyordu. İstifa ettirdiler. Sana böyle bir demokrasi, başka parti olunca böyle bir demokrasi.

"FETÖ'NÜN OLİMPİYATLARININ BANGIR BANGIR ÇAĞRISINI YAPIYORDU"

Niye onlara kayyum atanmadı. Melih Gökçek'in yerine neden kayyum atamadınız? FETÖ'nün olimpiyatlarının bangır bangır çağrısını yapıyordu. Samanyolu TV'ye Zaman gazetesine 15 Temmuz'dan sonra para yatırıyordu. İşte bunun adı bir demokrasi falan değil. Bunun adı darbe."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Hakkari Belediyesi Tbmm Genel Kurulu Ali Mahir Başarır Samanyolu Tv Melih Gökçek Demokrasi 15 Temmuz Hakkari Kayyum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Orhan Özsoy:

Mersin in yüzkarası

4
18
yanıtYanıtla
Discus:

Bunlar iyice yolunu şaşırdı.

2
3
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

aynen

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2
yanıtYanıtla
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