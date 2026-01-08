Haberler

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçen Çakır'a tepki: Kılıçdaroğlu'na 'Bu adamı aday gösterme' diye yalvardık

CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti'ye geçmesini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ben Sayin Kılıçdaroğlu'na yalvardım. Yapmayın efendim dedim. İstenmedi buna rağmen aday yapıldı. Şimdi yaşanan tabloyu görüyoruz. Utanç verici bir tablo" dedi.

  • Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye katıldı.
  • CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çakır'ın aday gösterilmesine karşı çıktığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuda yalvardığını belirtti.
  • Çakır, AK Parti'ye katıldıktan sonra yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı' olarak nitelendirdi.

Kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi'ne (PM) sevk edildikten sonra CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, dün Ak Parti'ye katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM DURDU

Çakır'a rozeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Çakır, rozeti takıldıktan sonra yaptığı konuşmada, "İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam durdu.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA YALVARDIM..."

CHP Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çakır'ın parti değiştirmesine tepki gösterdi. Başarır şu ifadeleri kullandı: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na yalvardım. 'Yapmayın efendim' dedim. İstenmedi, buna rağmen aday yapıldı. Şimdi yaşanan tabloyu görüyoruz. Utanç verici bir tablo. Altıncı sırada gençlikten gelen mücadele veren her zaman gördüğümüz kardeşimiz vardı. Onun önüne koyuldu bu arkadaş. Bugün gördük ki Erdoğan'a selam çakıyor. Biz uyardık, daha ne diyebilirim. Yalvardım Kemal Bey'e."

"ENGİN ÖZKOÇ, VELİ AĞBABA, ONURSAL ADIGÜZEL HEPSİ KARŞI ÇIKTI"

Ben birinci sıradaydım. Gençlik kolları başkanımızın hakkını yemeyin dedim. Bu adam çok sakıncalı bir adam dedim. Benim duygusal kopuşum budur. Mersinli'ye yapılan partiye yapılan yanlışı unutmadım. Benim o günkü ses kayıtlarımı canlı yayında dinlettirdi. Gene böyle tipler gelse aynı tepkiyi veririm. Grup başkanvekillerimiz Engin Özkoç, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel hepsi karşı çıktı. PM'de dakikalarca tartışıldı. Kimse istemedi ama tüm çabamıza rağmen bu kişi beşinci sıradan partinin emeğini, Mersin halkının tercihini AKP sıralarında kullandı. Erdoğan, o bile şaşırdı o selam çakarken. Mersin'li bunu affetmeyecektir. Madem kendilerine bunu yakıştırdılar. Diyecek bir sözüm yok"

