CHP'li Bağcıoğlu'ndan Karadeniz'deki Mayınlar Hakkında Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de bulunan mayınların imhasına ilişkin "Karadeniz sahildarı olmayan devletlerin bu sürece kesinlikle dahil edilmemesi gerekiyor. Önce kirletenler gereğini yapsın, sonra Türkiye, Karadeniz sahildarı devletler ile işbirliği içerisinde elbette faaliyetleri destekleyebilir." dedi.

Bağcıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin bölgesindeki güvenlik gelişmelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Rusya- Ukrayna çatışmalarının tüm çabalara rağmen devam ettiğini ifade eden Bağcıoğlu, çatışmalarda hava gücü ve hava savunması ile insansız araçların önemli rol oynadığını belirtti.

Bağcıoğlu Karadeniz'de dökülen mayınların önemli tehdit oluşturduğunu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu mayınları Türkiye'nin temizleyeceğini açıkladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye bu konuda yetkin, Romanya ve Bulgaristan ile devam eden işbirlikleri mevcut. Türk deniz ticaretinin güvenliği elbette önemli ama mayınları döken Rusya-Ukrayna öncelikle sorumludur. Maliyet ve risk sadece Türkiye'ye kalmamalı, Türkiye'nin önceliği kendi deniz ticaretini ve trafiğinin emniyeti olmalıdır. Karadeniz sahildarı olmayan devletlerin bu sürece kesinlikle dahil edilmemesi gerekiyor. Önce kirletenler gereğini yapsın, sonra Türkiye, Karadeniz sahildarı devletler ile işbirliği içerisinde elbette faaliyetleri destekleyebilir."

Bağcıoğlu, savunma ve güvenlikteki kritik projelerin ilerleme durumlarının periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle KAAN ve milli motoru, Typhoon tedariki maddi boyutu, F-16 ve F-35 tedarikine yönelik gelişmeler, Çelik Kubbe ile ALTAY Tankı projelerinde bilgi kirliliği mevcuttur. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Her kurumda daha ileri gitmek için mutlaka ölçüsü ve kapsamı uygun olacak şekilde özeleştiri yapılmalıdır. Bu hiçbir şekilde savunma sanayimizdeki başarıyı ve ulaştığı seviyeyi gölgelemez. Hatta daha da yüceltir. Hepimiz savunma sanayimizle gurur duyuyoruz."