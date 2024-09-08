CHP'li Bağcıoğlu'ndan Yemin Törenindeki Kılıç Çatma Eleştirilerine Yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu'ndaki yemin görüntülerine ilişkin, "Yapısı disiplin olan Türk Harp Okullarında bu kılıç çatma, sevincin, mutluluğun, mezun olmanın, harbiyeye vedanın bir göstergesi. Yapılan andın sözlerinde hiçbir suç unsuru yok. 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' demek bir suç unsuru mu?" dedi.

Bağcıoğlu, partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" dolayısıyla bulunduğu ATO Congresium'da, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki yemin görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "kılıç çatma"nın yıllardır yapılan bir ritüel olduğunu ifade etti.

Törenlerde kılıçları birbirine vurmanın her zaman yapıldığını belirten Bağcıoğlu, "İster resmi tören içinde ister dışında yapılır. Subayların evliliklerinde bile bazen bu kılıç çatma olayı, mutluluğu, isteği, ilgiyi göstermek için icra edilir." diye konuştu.

"Çocukları bu şekilde itham etmek uygun mu"

"Kılıç çatma"nın 2021'de Hava ve Deniz Harp Okulları törenlerinde de yapıldığını kaydeden Bağcıoğlu, şunları söyledi:

"Bunun videoları sosyal medyada mevcut. Bu yeni bir olay değil. Bunun üzerinden bir siyasi rant devşirmek, 'vesayetmiş, darbeciymiş, başka bir oluşummuş' gibi siyasi hedefler peşinde koşmak adil değil. Türk Silahlı Kuvvetlerini bu siyasi tartışmaların içine çekmek de hiç uygun değil. Bu genç teğmenler, 30 Ağustos sabahı, yaşanan bir coşkuyla, 5 yıllık eğitim sonunda ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusuna katılmanın verdiği heyecanla bu işi yapıyorlar. Bu arkadaşlar zaten 5 yıldır, Milli Savunma Üniversitesi emrindeki harp okulunda her şeyleri kontrol altında incelenmiş. Çocukları bu şekilde itham etmek uygun mu?"

Bağcıoğlu, törenden sonra sosyal medyada ve basın mensuplarınca yapılan bazı açıklamaları "kabul edilemez" bulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"FETÖ döneminin haysiyet cellatlığı uygulamaları yapıldı bu çocuklara ve Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı. Etrafımız ateşten gömlek, kuzeyimizde güneyimiz çatışmalar, bölücü terör örgütü hala tehdit oluşturuyor, batıda komşumuz hazır bekliyor ama siz Türk Silahlı Kuvvetlerinin en genç mezunlarını bir suni tartışmayla, dolayısıyla bütün Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmaya çalışıyorsunuz. Atatürkçü kesimi rencide ediyorsunuz. Atatürk zihniyetini kabul etmeyenler benim gözümde Türk vatandaşı değildir, Türk milleti olarak kabul edilemezler."

"Kılıç çatma"nın yıllardır sürdüğünü belirten Bağcıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde de yapıldı, cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yapıldı. Bu faaliyet, tören içinde de yapıldı törenden sonra da yapıldı. Yapısı disiplin olan Türk Harp Okullarında bu kılıç çatma, sevincin, mutluluğun, mezun olmanın, harbiyeye vedanın bir göstergesi. Yapılan andın sözlerinde hiçbir suç unsuru yok. 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' demek bir suç unsuru mu?" diye konuştu.

Bağcıoğlu, söz konusu ritüelin resmi törenden sonra yapıldığını ve törenin düzenini bozmadığını ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

"Komutanlarımızın bu konuda gerekli hassasiyetleri göstereceklerine inanıyorum"

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ordumuzun içinde bulunmaları mümkün değil, bunları temizleyeceğiz' ifadelerini kullandı ve 30-50 kişi olduklarını söyledi. Görüntülerde mezunların tamamının orada olduğunu görüyoruz. Bu konuda değerlendirmeniz olur mu?" sorusunu Bağcıoğlu, şöyle yanıtladı:

"Şu anda Milli Savunma Bakanlığı bir inceleme yapıyor. Başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere, yetkili komutanlarımızın bu konuda gerekli hassasiyetleri göstereceklerine inanıyorum. Adil, Atatürkçü, Türk milletini tatmin edecek bir sonucun çıkacağına da inanıyorum. Milli Savunma Üniversitesi emrinde bulunan öğrencilerin zaten başka yasa dışı oluşum, fikir, düşünce içinde olmaları mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de moral bozukluğuna neden olacak girişimlerde bulunulmamasını tavsiye ediyorum."