CHP'li Aylin Nazlıaka'dan Yarı Zamanlı Çalışma Yönetmeliğine Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Biz kadınlar hem çocuklarımıza güvenceli koşullarda bakmak hem de cam tavanlara çarpmadan çalışma hayatında yükselmek istiyoruz. Çocuk bakımını, kamusal sorumluluktan çıkararak tamamen hane içine ve özellikle de kadınların omzuna yükleyen bu uygulamayı doğru bulmuyoruz" dedi.

CHP'li Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, 2 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanan 'Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik'le ilgili, "Yönetmeliğe göre doğum yapan kadın memurlar analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar ise babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuruda bulunabilecek. Şimdi ilk başta bu kulağa çok aile dostu bir uygulamaymış gibi geliyor, oysaki bu uygulama toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirecek hatta toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kurumsallaştıracak. Yönetmelikte yarı zamanlı çalışma anne ve baba için eşit uygulamaymış gibi görünüyor. Bu doğru bir yaklaşım çünkü çocuk büyütmek çocuk bakımı anne ile babanın ortak sorumluluğudur elbette. Ama hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de çocuk bakımı ağırlıklı olarak kadınların sorumluluğu olarak görülüyor. Dolayısıyla bu yarı zamanlı çalışacak olan aile bireyi kim olacak? Ağırlıklı olarak kadınlar olacak. Böylece kadınlar hem ekonomik güvenceden hem toplumsal yaşamdan hem de mesleki gelişimden uzaklaşacak. Yani bu uygulama ile aileyi koruma adı altında kadının kamusal görünürlüğü silikleşecek" diye konuştu.

'MESLEKİ YÜKSELİŞLER NEREDEYSE İMKANSIZ HALE GELECEK'

Bu düzenlemede yarı zamanlı çalışılan sürenin, kademe ve derece ilerlemesinde tam süre olarak değerlendirilmeyeceğini vurgulayan Nazlıaka, "Emeklilik hakkı da gecikecek. Kademe ilerlemesi de gecikecek. Zaten çalışma hayatı erkek egemen bir yapıya sahip. Kadınlar ilerlemek istediklerinde cam tavana çarpıyor terfi edemiyor. Biz kadınlar hem çocuklarımıza güvenceli koşullarda bakmak hem de cam tavanlara çarpmadan çalışma hayatında yükselmek istiyoruz. Çocuk bakımını, kamusal sorumluluktan çıkararak tamamen hane içine ve özellikle de kadınların omzuna yükleyen bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Bu uygulama nedeniyle mesleki yükselişler neredeyse imkansız hale gelecek. Kadınlar ikame edilebilir işlerde çalışacak. Bir de yarı zamanlı çalışan kadının süt izni hakkı iptal ediliyor. Hep söylüyoruz; AK Parti döneminde bırakın yeni haklar kazanmayı, var olan haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Kadının edinilmiş bir hakkı daha budanmaya çalışılıyor. Süt izni hakkı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Biz buna da asla ve asla izin vermeyeceğiz. Kazanmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Onlara da sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ayrıca yarı zamanlı çalışmaya geçen memurların maaşları ve sosyal hakları da yarı yarıya düşecek. Yani bu durum çocuk sahibi olmayı teşvik etmek bir yana ekonomik baskıyı daha da arttıracak. Aileler çocuk sahibi olmadan önce iki kez düşünecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öngörüsüne göre bu imkandan 20 bin ile 30 bin arasında memur faydalanacak. Ama belli ki memurların yoksulluk sınırının altında çalıştıklarından bir haberler" dedi.