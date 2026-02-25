Haberler

CHP'li Kaya, Manavgat Baraj Gölü üzerinde kurulacak yüzer GES'i eleştirdi

Güncelleme:
CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Manavgat Baraj Gölü'nde kurulması planlanan yüzer güneş enerjisi sistemleri projesinin ekosisteme, tarıma, turizme ve balıkçılığa zarar vereceğini belirtti. Kaya, yerel halkın bu projeye karşı olduğunu ifade etti.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Manavgat Baraj Gölü üzerinde kurulacak yüzer güneş enerjisi sistemleri (GES) projesine ilişkin, "Bu proje ekolojik sisteme, tarıma, turizme ve balıkçılığa büyük ölçüde zarar verecektir." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya'nın Manavgat ilçesine yüzer GES yapılmasını istemediklerini söyledi.

Doğru yerde yapılacak yenilenebilir enerji projelerine karşı olmadıklarını dile getiren Kaya, söz konusu alanın Antalya'nın gelecekteki su kaynağı olduğunu belirtti.

Kaya, "Bu kaynağı korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. Yenilenebilir enerji her yerde üretilebilir ama bu doğal kaynaklar bozulduğunda geri getiremezsiniz. Bu proje ekolojik sisteme, tarıma, turizme ve balıkçılığa büyük ölçüde zarar verecektir. Bölge halkı olarak buradaki GES projesine hayır diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz
500

