Üye Girişi
Haberler

CHP'li Ahmet Akın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını alarak görevine başladı.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen törende mazbatasını alan Akın, yaptığı konuşmada, belediyeyi yönetirken iddialı, adaletli ve herkese eşit olacaklarını, kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden görev yapacaklarını ifade etti.

Akın, "Balıkesir'de kurduğumuz ve ısrarla söylediğimiz Kuvayımilliye ittifakına gönül veren AK Parti'li, MHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili ve Gelecek Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Şimdi gece gündüz demeden arı gibi çalışma zamanı olduğunu dile getiren Akın, "Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil, ilçelerde, köylerde, mahallelerde, emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla birlikte olan, çalışkan bir belediye başkanı olacağım." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasında, belediyede particilik olmayacağını söylediğini hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"Bazı hadsizler, kendini bilmezler, maalesef benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. CHP'li olmaktan gurur duyuyorum ama partimizin bayrağının yeri belediyenin binası değildir. Belediyedeki partimizin olacaksa bayrağı Türk bayrağıdır. Belediye binasına CHP bayrağı asan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundum. Kamuya ait binaya herhangi bir parti bayrağı asılmaz, oraya asılacak tek bayrak ay yıldızlı şanlı Türk bayrağıdır."

Törende, CHP'den merkez ilçelerde göreve seçilen Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye de mazbataları verildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Ahmet Akın Balıkesir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title