CHP'li 9 belediye meclis üyesi istifa etti, çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti

CHP'li 9 belediye meclis üyesi istifa etti, çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki CHP'li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecinde genel merkez ve belediye yönetiminin müdahil olduğunu iddia ederek partilerinden istifa etti. İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'li adayın yüzde 46,31 oy oranı ile kazandığı İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nde adeta deprem yaşanıyor.

9 CHP'Lİ ÜYE İSTİFA ETTİ

CHP'li meclis üyeleri Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu ortak bir bildiri yayınlayarak istifa kararlarını duyurdu.

Bildiride, ilçe kongresi sürecinde demokratik yarışın engellendiğini ve tek aday dayatması yapıldığını ifade eden meclis üyeleri, "Bu durum bizleri tahammül edilemez bir noktaya taşımıştır. Dayatmanın partimizde kabul edilemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

İstifa eden meclis üyeleri, bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini ve halka karşı sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

Doğru yolu bulmuşlar

