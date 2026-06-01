CHP'li 111 milletvekilinden ortak açıklama: "Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz"

Güncelleme:
CHP'li 111 milletvekili, partinin mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini kabul etmediklerini belirterek, olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026'da toplanması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 111 milletvekili yaptığı ortak açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Cumhuriyet Halk Partili 111 milletvekili ortak açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; Partimizin, Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Partimizin yönüne, rotasına, yönetimine karar verecek olan yegane güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir. Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir. Partimiz bugün aynı zamanda, 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıyadır. Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
