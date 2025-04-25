CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi

Dün, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat adına CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'ının iptali için Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

"BAŞTAN SONA HÜKÜMSÜZDÜR"

Davacılar adına yapılan açıklamada, "4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler; akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür" ifadesi kullanıldı.

İPTAL DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Son olarak, olağanüstü kurultayın iptali talebiyle 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan söz konusu dava, 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle 42. Asliye Mahkemesi'ne açılan dava ile birleştirildi. Her iki dava da 26 Mayıs Pazartesi günü görülecek.

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI İÇİN İPTAL TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam edilirken Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de CHP'nin kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. İlk duruşması 17 Nisan'da görülen dava 26 Mayıs tarihine ertelenmişti.