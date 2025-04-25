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CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi

CHP kurultayları için açılan iptal davaları birleştirildi
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CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi. Her iki dava da 26 Mayıs tarihinde görülecek.

Dün, Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat adına CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21'inci Olağanüstü Kurultay'ının iptali için Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

"BAŞTAN SONA HÜKÜMSÜZDÜR"

Davacılar adına yapılan açıklamada, "4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler; akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür" ifadesi kullanıldı.

İPTAL DAVALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Son olarak, olağanüstü kurultayın iptali talebiyle 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan söz konusu dava, 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay'ın iptali talebiyle 42. Asliye Mahkemesi'ne açılan dava ile birleştirildi. Her iki dava da 26 Mayıs Pazartesi günü görülecek.

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI İÇİN İPTAL TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam edilirken Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler de CHP'nin kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. İlk duruşması 17 Nisan'da görülen dava 26 Mayıs tarihine ertelenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıömer ihsan muşlu :

BU NASIL ÜLKE İSTEYEN İSTEYENİ MAHKEMEYE VEREBİLİYOR.İFTİRANIN BEDELİ ÖMÜR BOYU HAPİS TİR.

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Haber YorumlarıOnur Yener:

Ömer kafan basmıyor galiba, delegelere para karşılığı oy kullandırtmışlar, ayrıca şikayetçi olanlar da CHP li üyeler.Bırakın da yargı kararını versin, CHP'nin ne halt olduğu herkes görsün...

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Ey âkp bütün partileri kapat tek sizin parti kalsın. Bizde kurtulalım sizde.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu durumdan kim faydalandiysa kimler para alıp bu işin içindeyse hepsinin siyasi hayatını bitirilmesi hiç Bir partiye üye bile olmasının önüne geçilmesi şart oldu CHP yi temiz siyaset yapacaklara teslim edilmesi Türkiye nin bekası açısından çok önemli ve bunu yapacak gücü vardır inşallah yargimizin savcı mizin devletimizin Yoksa bu gün tehdit edenler yarın istediğini yapacak güçleri olur bu gün göz yuman lar yarın pişman olursa hiç şaşırmayın

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Haber YorumlarıGerçek:

Akp erdoğan korkunun ecele faydası yok. CHP olmaz başkası olur farketmez. Senin karşına bu sefer kukla bile çıksa senin hakkından gelecektir hizmetkarı olduğun ülkelere kendi menfaatin için sattığın bu ülkeyi yedirmeyecek bu millet. Sen zaten herşeyi göze aldın ama unutma bu millette herşeyi göze aldı. Bu millet vatanını bayrağını nasıl korur gördün 15 temmuzda.

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