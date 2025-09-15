Haberler

CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

Güncelleme:
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Kurultay delegelerinin avukatı Onur Üregen, CHP lideri Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak atanmasını istedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

SAVAŞ'IN AVUKATI AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NU İSTEDİ

Lütfü Savaş'ın avukatı avukatı Onur Üregen, CHP lideri Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını istedi. Üregen, kamu düzeninin korunması için mutlak butlanla sakatlanmış kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile MKYK, PM ve YDK üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Özel ve ekibinin kurultay sonrası aldığı tüm kararların yok hükmünde sayılmasını, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi.

DELEGE LİSTELERİ TALEP EDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, salonun küçük olması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Mahkeme heyeti, tüm kurultaylara ait delege listelerinin bildirilmesini istedi. Bu nedenle dava ileri bir tarihe ertelendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Davacı CHP, Davalı CHP, talep ileten CHP ama suçlu Erdoğan. Cahil Halkın Partisi..

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

peki hırsızların partisi daha mı iyi

yanıt8
yanıt5
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

resmin bütününü görmemek için ya kör olmak lazım ya da yandaş

yanıt15
yanıt2
Haber Yorumlarıseennu:

Kimin çomak soktuğunu göremiyorsan ya körsündür,yada koyun.

yanıt8
yanıt1
Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Şakagibiler yahu kendi başkanına ihanet edip alaşağı eden kişiye karşı karşı atak yapan ve kayyuma sonuna kadar karşıyız diyip ortalığı birbirine katan birisi şimdi aynı göreve jayyumka gelme peşinde dahada vahimi bunların oeşindenden giden avare takımı hala suçlu arama peşinde

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqmz4cmjcks:

kemal kılıçtaroğluda operasyon çocuğu

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Hak ve adalet deniyorsa, Kılıçdaroğlu'nun hakkı gasp edildi ve geri gelmesi lazım

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

hangi hakkı, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş biri adam gibi kendisi çekilmeli adamsa

yanıt10
yanıt0
Haber Yorumlarıseennu:

Bayağı güldüm süpe rzeka seviyesi.

yanıt4
yanıt0
Haber Yorumlarıosman kara:

Kimderdiki gün gelecek kayyuma karşı çıkan Kılıçtaroğlu kendi kayyum olacak.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
