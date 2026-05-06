CHP kurultay davası neden ertelendi? Gözler Adem Soytekin’in ifadesinde

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan ve kamuoyunda “butlan davası” olarak tartışılan davada mahkeme, kritik tanık olarak gösterilen Adem Soytekin’in dinlenilmesi talebi doğrultusunda duruşmayı erteledi.

SOYTEKİN'İN BEYANLARI DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Mahkemenin erteleme kararında, dosyada adı sıkça geçen Soytekin’in beyanlarının davanın seyri açısından önem taşıdığı değerlendirmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

75 DAİRE KURULTAY SÜRECİNDE ETKİLİ İSİMLERE VERİLDİ İDDİASI

Soruşturma dosyalarına giren etkin pişmanlık ifadelerinde Soytekin, müteahhitliğini yaptığı Pendik Arkatlı’daki KİPTAŞ konutlarından yaklaşık 75 dairenin CHP kurultay sürecinde etkili isimlere verildiğini öne sürmüştü.

"TAHLİYE OLURSAM DETAYLI EVRAK SUNABİLİRİM" DEMİŞTİ

Soytekin’in 16 Haziran 2025 tarihli ifadesinde, söz konusu konutların siyasi süreçlerde menfaat ilişkisi kapsamında dağıtıldığı iddiasını gündeme taşıdığı; Ocak 2026’da mahkemeye sunduğu dilekçede ise cezaevinde bulunduğu için tüm liste ve belgelere ulaşamadığını, tahliye olması halinde detaylı evrak sunabileceğini belirttiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma çevrelerinde, Soytekin’in mahkemeye sunabileceği olası liste ve belgelerin yalnızca kurultay davasını değil; İBB dosyası ile CHP İstanbul İl Kongresi soruşturmalarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor. Mahkemenin 1 Temmuz'daki duruşmada Adem Soytekin’in dinlenmesine yönelik süreçleri ele alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com