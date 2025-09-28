CHP Kula İlçe Kongresi'nde Esen Çınar Yeni Başkan Seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi'nde yeni başkan Esen Çınar oldu.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu üstlendi. Delegelerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede Esen Çınar ve Servet Gündüz'ün listeleri yarıştı. Seçimde 141 delegeden 140'ı oy kullandı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Esen Çınar 76 oy ile CHP Kula İlçe Başkanı olurken, Servet Gündüz ise 63 oyda kaldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

CHP'nin yeni İlçe Başkanı Esen Çınar, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partililere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çınar, "Bugün burada partimiz için tarihi bir gün yaşadık. Bu süreçte bana güvenen, destek veren tüm delegelerimize ve partililerimize gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasiye ve halkın iradesine en çok değer veren partidir. Biz de bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Kula'da CHP'yi daha da güçlendirmek, halkımızla daha fazla kucaklaşmak için çok çalışacağız. Kadınların siyasette daha aktif olduğu, gençlerin fikirleriyle yön verdiği bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Bugüne kadar çok çalıştık, bundan sonra da hep birlikte el ele, omuz omuza çalışacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi. - MANİSA