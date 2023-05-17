CHP Konya'da oy oranını yüzde 54 artırdı

KONYA'da, CHP'den, resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Barış Bektaş, "2018'de yurt dışı dahil 130 bin oyumuz vardı. Şimdi bu rakam 200 bin oldu. Yüzde 54 civarında, oransal olarak da 9,4'ten 13,8'e yüzde 45 civarında oransal artış söz konusu. Takdirlerinize sunuyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalanmayan bir oran" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den 1'inci sıradan seçilen Barış Bektaş, partisinin il teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Seçimleri değerlendiren Bektaş, "Rakamları gördünüz. Yeni vekil çıkartan bir parti dışında oy varlığını hem yüzde, hem de oy sayısı itibarıyla açık ara en çok arttıran parti olduk. Bunda da sırası ne olursa olsun, sahadan 1 gün bile ayrı durmayan adaylarımızın büyük katkısı var" dedi.