CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi, mahkemenin kayyum atama yazısı sonrası icra memurlarının salona gelmesiyle krize sahne oldu. Yaşanan tartışmalar sırasında öne çıkan sarı saçlı kadın ise dikkat çekti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması için kayyum atarken, İlçe Seçim Kurulu'na da talep yazısı gönderdi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "başlayan kongre durdurulamaz" yönünde karar vermişti. Bu çelişki, kongre salonunda büyük krize yol açtı. CHP'nin kongreyi başlatmasının ardından sadece dakikalar sonra icra memurları salona gelerek süreci durdurmak istedi.

"KONGREYİ YAPAMAZSINIZ"

İcra memurlarının yanında yer alan sarı saçlı bir kadın, tavırlarıyla dikkat çekti. CHP'liler YSK kararını hatırlatarak kongrenin engellenemeyeceğini savunurken, söz konusu kadın yüksek sesle, "MYK üyelerine disiplin hapsi talep ederiz. Kongreyi yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Aynı kadın daha sonra da, "Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kriz sırasında öne çıkan bu ismin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yol açan şikâyeti yapan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.