Haberler

CHP kongresinde olay! "Kongreyi yapamazsınız" diyen kadın bakın kim çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP kongresinde olay!
Haber Videosu

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi, mahkemenin kayyum atama kararı ve icra memurlarının salona gelmesi sonrası krize dönüştü. İcra memurlarını yanında sözleriyle dikkat çeken sarı saçlı kadın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan şikayeti yapan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi, mahkemenin kayyum atama yazısı sonrası icra memurlarının salona gelmesiyle krize sahne oldu. Yaşanan tartışmalar sırasında öne çıkan sarı saçlı kadın ise dikkat çekti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması için kayyum atarken, İlçe Seçim Kurulu'na da talep yazısı gönderdi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "başlayan kongre durdurulamaz" yönünde karar vermişti. Bu çelişki, kongre salonunda büyük krize yol açtı. CHP'nin kongreyi başlatmasının ardından sadece dakikalar sonra icra memurları salona gelerek süreci durdurmak istedi.

"KONGREYİ YAPAMAZSINIZ"

İcra memurlarının yanında yer alan sarı saçlı bir kadın, tavırlarıyla dikkat çekti. CHP'liler YSK kararını hatırlatarak kongrenin engellenemeyeceğini savunurken, söz konusu kadın yüksek sesle, "MYK üyelerine disiplin hapsi talep ederiz. Kongreyi yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Aynı kadın daha sonra da, "Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kriz sırasında öne çıkan bu ismin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yol açan şikâyeti yapan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü

Gelinin mehir isteği sonrası damadın boynu büküldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Siz sizi bitirirsiniz ancak. Devam böyle iyi gidiyorsunuz. Her şey çık güzel oluyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'deki kriz sonrası borsada sert düşüş

CHP'deki kriz borsayı vurdu! BİST 100 kıpkırmızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.