Haberler

CHP Sözcüsü Emre, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Sözcüsü Emre, basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için tüm engellerin kaldırılacağını belirtti. Emre, ayrıca şiddetle mücadele kapsamında cezaların artırılacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kadının siyasal sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için bütün engelleri kaldıracağız." dedi.

Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, milletin oylarıyla seçilen belediye başkanlarının sırf CHP'li ve halkın menfaatini düşündüğü için hapse atıldığını, bunun son örneğinin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olduğunu savundu.

"İBB dosyası" olarak bilinen ve 400'den fazla sanığın yargılanacağı davanın pazartesi günü başlayacağını belirten Emre, "Bu kadar sanık, 100'ü tutuklu. Her birinin 3 avukatı gelecek, basın gelecek, aileler gelecek. Türkiye'de böyle bir salonu yok." diye konuştu."

Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Emre, CHP iktidarında şiddete ilişkin cezaların muhakkak arttırılacağını vurguladı.

Emre, "Kadının siyasal sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesi için bütün engelleri kaldıracağız. Koruma kararı ilan edilenlere ağır yaptırımlar uygulanacak. Kadın sığınma evleri ve psikososyal destek politikaları oluşturulacak. Caydırıcı cezai yaptırımlar olacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ve Ebru Gündeş de geldi! Kavgayı alevlendirecek sözler
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı

İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı