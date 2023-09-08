CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Limak Holding'in İkizköylüler ve çevrecilere müdahalesini sorguladı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Limak Holding'in Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine direnen İkizköylüler ve çevrecilere müdahale eden kolluk kuvvetlerinin iaşe ve kumanyalarının Limak tarafından karşılandığını iddia etti. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti.

TAMER ARDA ERŞİN

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimine direnen İkizköylüler ve çevrecilere müdahale eden kolluk kuvvetlerinin iaşe ve kumanyalarının Limak Holding tarafından karşılandığını iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Ağaç katliamı yapılan bölge güvenliğini alan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetlerinin ve özel operasyon birliklerinin iaşesi ve kumanyası Limak tarafından mı karşılanmıştır? Günde 5 öğün ekmek arası kumanya, ayrıca maden sahasında açık bir kafeterya şeklinde sıcak ve soğuk içecek servisi yapılmış mıdır? Üst rütbelilerin sıcak yemek servisi Limak tarafından yapılmış mıdır? Jandarmanın ve polisin itibarını Limak'ın üç kuruş yardımına bırakmak size yakışıyor mu" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Muğla'nın Milas ilçesinde Limak Holding'in madencilik faaliyetleri nedeniyle Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesimine karşı çevreyi savunan İkizköylüler ile çevrecilere yönelik müdahalede bulunan kolluk görevlilerinin iaşe ve kumanyalarının Limak tarafından karşılandığını iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bakan, şunları söyledi:

"Müdahale içinde olan jandarma ve polis kardeşlerimden bana bir takım bilgiler geldi. 'Vekilim çok üzgünüz olan ve bitenden. Biz halk ile karşı karşıya kalmadık. Biz özel bir şirketin güvenlik görevlisi değiliz' dediler. Bir takım bilgiler verdiler. Ben o bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordum. Ağaç katliamı yapılan bölge güvenliğini alan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetlerinin ve özel operasyon birliklerinin iaşesi ve kumanyası Limak tarafından mı karşılanmıştır? Günde 5 öğün ekmek arası kumanya, ayrıca maden sahasında açık bir kafeterya şeklinde sıcak ve soğuk içecek servisi yapılmış mıdır? Üst rütbelilerin sıcak yemek servisi Limak tarafından yapılmış mıdır? Yine Akbelen Ormanları, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'nın binasının tadilatı yenilemesi ağustos ayından itibaren Limak tarafından yapılmış mıdır?

"JANDARMA VE POLİSİN İTİBARINI LİMAK'IN ÜÇ KURUŞUNA BIRAKMAK SİZE YAKIŞIYOR MU?"

Daha vahim bir iddia var. Milas İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Seyhan Doğan, Limak'ta yönetici konumunda bulunan Cafer Varol isimli şahıstan hibe yoluyla kısa namlulu silah almış mıdır? Hibe aldıysa niye almıştır, satın aldıysa niye satın almıştır, bedelini nasıl ödemiştir? Türkiye Cumhuriyeti'nin jandarması ve polisi Limak'ın özel güvenlik görevlisi midir? Türkiye Cumhuriyeti devletinin İçişleri Bakanlığı'nın kendi jandarması ve polisinin iaşesini karşılayacak gücü yok mudur? Sayın Ali Yerlikaya bu soruları sana soruyorum. Jandarmanın ve polisin itibarını Limak'ın üç kuruş yardımına bırakmak size yakışıyor mu?"