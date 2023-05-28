CHP İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın oyunu kullandı

KERİM UĞUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, İzmir Atatürk Lisesi'nde oyunu kullandı. Taşkın, "Elimizden geleni yaptık başta Genel Başkanımız olmak üzere insan üstü bir çaba sergilendi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın, İzmir Atatürk Lisesi'nde 1254 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Taşkın, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sürecin sakin bir ortamda devam ettiğini dile getiren Taşkın, şunları söyledi:

"Çok sakin gidiyor, oy verme işlemi kolay olduğu için herhalde insanlar zamana yaymayı tercih etmiş. Türkiye'nin her yerinde sakin ilerliyor. İlk defa ikinci turlu bir seçim yaşıyoruz. Dünya'da başkanlık seçimleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinin genellikle ikinci turlarında katılım düşer neredeyse bütün seçimlerde öyledir. Kitlesini sandığa taşıyan avantajlı olur. İlk turun sonucu ne olursa olsun ikinci tur sıfır sıfırdan başlayan bir seçimdir. Elimizden geleni yaptık başta Genel Başkanımız olmak üzere insan üstü bir çaba sergilendi. Bu topluma siyaset önerdik gerçek çözümler önerdik toplum bu şekilde gitmesinin ekonomik bağlantılarını anlatmaya çalıştık, izlenen yanlış politikaları anlatmaya çalıştık. Halktan başka gücümüz yok halkın oy gücünden başka arkamızda ne bir sermaye grubu var ne büyük bir devlet gücü var ne de büyük bir medya gücü sadece halkımızı ikna etmek üzerine bir strateji kurduk. Demokrasi içinde eşit olmadığımız halde eşit şartlarda yarışmamamıza rağmen bu seçimleri almak için ne gerekiyorsa yaptık. Çünkü dünya tarihinde bu şekilde girilip muhalefetin kazandığı çok sayıda seçim var o bilinçle hareket ettik. Sağduyumuzu sakinliğimizi koruduk. Kimseye düşman muamelesi yapmadık. Siyasi rakip gördük Umudumuz yüksek."