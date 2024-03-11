CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Sahada çalışmalara devam edeceğiz

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Tunç Bey de diğer arkadaşlarımız da sahada beraber çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Aslanoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 günlük program için yarın İzmir'e geleceğini hatırlatan Aslanoğlu, "İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenecek toplantıya iş dünyasının temsilcileri davet edildi. Ardından Bayraklı ve Bornova'da olacağız. Bir sonraki gün Küçük Menderes havzasında seçim çalışmalarını sürdüreceğiz." diye konuştu.

Aslanoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın açıkladığı tarım projelerinin CHP'li belediyeler tarafından yapıldığını savundu.

Cemil Tugay'ın Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Birazdan Tunç Bey ile bir toplantımız var. Bundan sonraki çalışmalarını planlayıp programlayacağımız. Tunç Bey de diğer arkadaşlarımız da sahada beraber çalışmaları sürdüreceğiz. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilimiz sağ tarafımda oturuyor. Tunç Başkanı özel bir şekilde ikna etmemize gerek yok. Tunç Başkan, CHP'li bir belediye başkanımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarına devam edecek."

İzmir'de birçok noktaya ulaşmak istediklerini vurgulayan Aslanoğlu, Özel'in, kente bir gün daha ayırıp Menemen ve Aliağa hattında bulunan ilçelerde miting yapacağını sözlerine ekledi.