Üye Girişi
Haberler

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: Sahada çalışmalara devam edeceğiz

Güncelleme:

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cemil Tugay'ın açıklamalarına ilişkin olarak Tunç Soyer ve diğer arkadaşlarının sahada çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Parti olarak seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini ifade eden Aslanoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'e geleceğini ve çeşitli etkinliklere katılacağını duyurdu. Ayrıca, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın tarım projelerinin CHP'li belediyeler tarafından yapıldığını savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cemil Tugay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin, "Tunç Bey de diğer arkadaşlarımız da sahada beraber çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Aslanoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti olarak seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 günlük program için yarın İzmir'e geleceğini hatırlatan Aslanoğlu, "İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenecek toplantıya iş dünyasının temsilcileri davet edildi. Ardından Bayraklı ve Bornova'da olacağız. Bir sonraki gün Küçük Menderes havzasında seçim çalışmalarını sürdüreceğiz." diye konuştu.

Aslanoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın açıkladığı tarım projelerinin CHP'li belediyeler tarafından yapıldığını savundu.

Cemil Tugay'ın Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Birazdan Tunç Bey ile bir toplantımız var. Bundan sonraki çalışmalarını planlayıp programlayacağımız. Tunç Bey de diğer arkadaşlarımız da sahada beraber çalışmaları sürdüreceğiz. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilimiz sağ tarafımda oturuyor. Tunç Başkanı özel bir şekilde ikna etmemize gerek yok. Tunç Başkan, CHP'li bir belediye başkanımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışmalarına devam edecek."

İzmir'de birçok noktaya ulaşmak istediklerini vurgulayan Aslanoğlu, Özel'in, kente bir gün daha ayırıp Menemen ve Aliağa hattında bulunan ilçelerde miting yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

Cemil Tugay Tunç Soyer AK Parti İzmir İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title