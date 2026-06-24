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CHP İl Başkanı Gümrükçü basın toplantısı düzenledi

CHP İl Başkanı Gümrükçü basın toplantısı düzenledi
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinde kardeşlik ve yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya çalıştığını belirterek, görevden almalar sonrası dışlama ve gerilim siyasetini doğru bulmadığını söyledi. Ayrıca Cemil Tugay'ı partiye davet etti.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü partisinin kardeşlik, yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya gayret ettiğini belirterek, "Görevden almadan sonra dışlama, ötekileştirme, reddetme ve gerilim siyasetini doğru bulmuyorum." dedi.

İl başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Gümrükçü, göreve başlamasının ardından CHP'de görev alan bir çok kişiye yönelik nefret söylemi geliştirildiğini, şeytanlaştırma, düşmanlaştırma ve sindirme çabalarına boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Gümrükçü, sevgi dili kurmaya çalıştığını belirterek, "CHP'nin kardeşlik, yoldaşlık kültürünü yeniden oturtmaya gayret ediyorum. Görevden almadan sonra dışlama, ötekileştirme, reddetme ve gerilim siyasetini doğru bulmuyorum. '5 bin kişiyle gelirim, orayı geri alırım' gibi söylemler, aslında zihniyeti gösteriyor. Biz buraya bir fetih mantığıyla gelmedik, elimizde bir görev emri vardı, onun görevden alındığına, bizim göreve getirildiğimize dair." diye konuştu.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ı yeniden parti saflarına davet eden Gümrükçü, yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Kurulduğundan sonra ne olur? Ben çok büyük bir olay olacağını düşünmüyorum. Bu güne kadarki siyasi tecrübeme dayanarak söylüyorum. İzmir'in köklü tercihlerinin, birçok olumsuzluğa rağmen bugüne kadar değişmemiş tercihlerinin bundan etkileneceğini zannetmiyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
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